Fortnite si prepara a Fortnite X Jordan | un nuovo evento dedicato al mondo del basket

Fortnite prepara un nuovo evento imminente? Datamine del 3 maggio stuzzicano la community : L'universo ludico di Fortnite è come sempre in dinamico divenire, questo è un dato di fatto: il Battle Royale di Epic Games non dorme mai e, da buon Game as a Service, sforna con una continuità a dir poco allucinante nuove feature con cui infarcire il gameplay e stuzzicare costantemente e adeguatamente la vastissima community che ogni giorno ne anima le lande di gioco. Come consuetudine, ad anticipare la release all'interno di Fortnite delle ...