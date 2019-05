Fiorentina | Montella non sarà in panchina contro il Genoa

Fiorentina - due turni di squalifica per Montella : contro il Genoa non sarà in panchina : Fiorentina, due turni di squalifica per Vincenzo Montella dopo la sfuriata nel secondo tempo della gara contro il Parma La Fiorentina giocherà la sfida salvezza con il Genoa senza Vincenzo Montella in panchina. Il tecnico dei viola è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo “per avere, al 48° del secondo tempo (del match contro il Parma, ndr), con atteggiamento minaccioso e intimidatorio, rivolto agli ufficiali di ...

Fiorentina - due turni di squalifica a Montella : Due giornate di squalifica per Vincenzo Montella: il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha punito l'allenatore della Fiorentina - per espressioni ingiuriose agli ufficiali di gara e per avere, dopo l'espulsione, sferrato un pugno ad un cartellone pubblicitario la cui caduta ha ferito lievemente uno steward. Montella dunque non sara' in panchina domenica nell'ultima giornata di campionato, la sfida salvezza con il Genoa.

Parma-Fiorentina - Vincenzo Montella tuona contro l’arbitro Giacomelli : Fiorentina, Vincenzo Montella ha tuonato nel post gara contro il Parma, parlando dell’arbitraggio di Giacomelli “Non abbiamo perso per colpa dell’arbitro ma non ho capito il metodo di giudizio, anzi forse l’ho capito e alla fine ho pure perso la testa. L’ho detto comunque anche a lui già alla fine del primo tempo e al quarto uomo. Hanno sbagliato“. Sono le dichiarazioni riportate dall’Ansa del ...

Fiorentina - Montella : “Non preoccupato della classifica ma della poca serenità…” : Rischio no, ma leggera paura sì. La Fiorentina non vince da troppo tempo e la salvezza non è ancora matematica. In un clima non proprio tranquillo, i viola andranno domani a Parma, altra squadra non ancora sicura della permanenza. Consueta conferenza stampa della vigilia per il tecnico Vincenzo Montella. Ecco cosa ha detto. “Non sono preoccupato della classifica. Sono convinto che faremo punti e poi da lunedì prossimo penseremo con ...

Fiorentina : secondo Bucchioni Montella è a rischio esonero : L'ultimo editoriale di Enzo Bucchioni per "FirenzeViola" non risparmia nessuno, e allo stesso tempo lancia delle indiscrezioni clamorose soprattutto su Montella, il quale al termine della stagione potrebbe addirittura essere esonerato da Diego Della Valle. Bucchioni: 'I responsabili di questo fallimento sono spariti' Il giornalista toscano afferma che, di fronte all'ennesima stagione da buttare via, con il rischio di finire addirittura in Serie ...

Fiorentina - Montella : “Squadra a due facce. Abbiamo avuto paura” : “La squadra era impaurita e sembrava essere in attesa del gol degli avversari. Abbiamo perso sicurezza ma dobbiamo ripartire dalla reazione del secondo tempo grazie anche all’aiuto del pubblico. Oggi c’è stata una squadra a due facce“. Questa l’analisi di Vincenzo Montella al termine di Fiorentina-Milan 0-1, anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Quarta sconfitta consecutiva per la Fiorentina, la ...

Fiorentina : Montella - vincere per l'onore : FIRENZE, 10 MAG - ''Ci manca un punto per la salvezza certa? Ne faremo anche di più. Piuttosto da allenatore e anche da giocatore non ho mai perso quattro gare di seguito, dunque prima che per la ...

Diretta Serie A : Fiorentina - Milan è sfida Montella - Gattuso : Clima teso in casa rossonera con Gattuso che dice di sentirsi a suo agio in conferenza stampa, ma che sembra aver perso il timone della barca che conduceva verso il porto chiamato Champions League. Dall'altra parte arriva la squadra sfidante che non avrebbe nulla da dire al campionato in corso avendo perso l'obiettivo europeo, avendo già raggiunto una indiscutibile salvezza, ma con in panchina l'unico allenatore con il dente avvelenato con i ...

Fiorentina - l'estate bollente di Montella : Cosa faranno i Della Valle? Investiranno o [...] LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE DELLO SPORT Farias stende la Fiorentina: il gol e l'abbraccio a bordo campo

Serie A Fiorentina - Montella : «Sembra una maledizione» : EMPOLI, FI, - La Fiorentina non riesce ad uscire dal tunnel: nel derby con l' Empoli , infatti, è arrivata la quarta sconfitta in cinque gare dall'avvento di Montella . " Sono arrabbiato per il ...

Empoli - derby da salvezza : Farias stende la Fiorentina - disastro Montella : Nell'anticipo dell'ora di pranzo, l'Empoli vince il derby con la Fiorentina e rilancia le proprie ambizioni salvezza. Al Castellani finisce 1-0 per i padroni di casa, che conquistano i tre punti grazie al colpo di testa di Farias al 54'. La Viola reagisce ed è più volte pericolosa, ma deve fare i co

Farias riaccende le speranze salvezza dell'Empoli - quarto ko consecutivo per la Fiorentina di Montella : Un gol di Farias regala tre punti pesantissimi all'Empoli che resta al terz'ultimo posto ma risale a meno 2 dall'Udinese quart'utlima e a meno tre dal Genoa impegnato alle 18 contro la Roma. Per la ...

Serie A Fiorentina - Montella : «Sono venuto qui perché credo nella proprietà» : FIRENZE - Vincenzo Montella inizia la conferenza stampa pre Empoli , commentando la recente visitia di Andrea Della valle alla squadra: "L'ho visto carichissimo, ci ha dato una bella scossa. Mi piace ...

Fiorentina attesa dal derby contro l’Empoli al Castellani : le parole di Montella in conferenza : derby toscano tra Empoli e Fiorentina domani alle 12:30. Gara importantissima, in chiave salvezza, per i ragazzi di Andreazzoli, un po’ meno per Muriel e compagni. Ma i viola, seppur non abbiano più nulla da chiedere al campionato, vogliono uscire dal periodo di crisi che va avanti ormai da tempo. Alla vigilia del match ha parlato il tecnico Vincenzo Montella, ecco le sue parole. Probabili formazioni Serie A 35^ giornata: tornano ...