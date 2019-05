Fiorello | il ritorno è nel segno di RaiPlay

vanityfair

(Di martedì 21 maggio 2019) Gli inizi a DeejayIl boom con KaraokeIl FestivalbarIl Festival di SanremoLa rinascita a MediasetIl Galà della PubblicitàBuona DomenicaMatricoleTu può fa' l'hollywoodianoLo sbarco in Raiila SanremoLa radioIl passaggio a Sky#IlPiùGrandeSpettacoloDopoIlWeekEndL'Edicola FioreRischiava di concludersi con un nulla di fatto, almeno stando a certe notizie circolate nelle ultime ore che parlavano di un’intesa traballante, che rischiava di saltare all’ultimo minuto. Invece è andato tutto per il verso giusto e, come anticipato dall’amministratore delegato Fabrizio Salini e confermato dal diretto interessato, ora è ufficiale:torna in Rai. Non in un varietà in prima serata su Raiuno come si era pensato, ma in un progetto tutto nuovo che partirà in autunno su, la piattaforma online del servizio pubblico, fra i più ricchi e organizzati in materia di ...

