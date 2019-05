ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2019) “L’idea del progetto per la Rai è di fare qualcosa perin questo momento chi laSalini… I contenuti saranno le esperienze degli ultimi anni tutte insieme. Quindi leggerò giornali, farò interviste. E’ il. Abbiamo già scelto la location ma non posso dirvela. Lasciate stare i guadagni e concentratevi sul prodotto che consenta di rilanciare la piattaforma. Sono una specie di testimonial di“. Dopo l’ufficialità arrivata ieri con una nota di Viale Mazzini, Rosariopresenta così in un video pubblicato nelle sue storie di Instagram il progetto a cui sta lavorando per la Rai. Televisione Rai,incontra l’amministratore delegato Salini: “Lavoriamo a progetto su, sarà volano formidabile” di F. Q. ...

TutteLeNotizie : Fiorello: “Farò il vero varietà per RaiPlay perché adesso la guarda solo Salini” - solospettacolo : Fiorello, farò vero varietà per RaiPlay -