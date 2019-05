Fiat 500 Jolly Icon-e - Con Garage Italia la spiaggina diventa elettrica

quattroruote

(Di martedì 21 maggio 2019) L'elettrificazione arriva anche nell'atelier di personalizzazione creato da Lapo Elkann,, che presenta-e, un nuovo progetto che punta a restaurare modelli del passato trasformandoli in elettrici. Il primo modello della nuova serie di vetture a emissioni zero è basato su una500, unacostruita a partire dalla fine degli anni cinquanta dalla carrozzeria Ghia. Il bicilindrico lascia spazio all'elettrico. Pensata per coniugare il passato con il presente, la500-e è spinta da un motore elettrico posizionato al posto del bicilindrico originale e collegato direttamente al cambio. L'unitàè alimentata da una batteria ricaricabile dalle colonnine rapide in quattro ore: per fare il pieno con le prese domestiche serve il doppio del tempo. Per il momento l'atelier milanese non ha diramato ulteriori informazioni tecniche, ...

