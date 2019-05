FESTA SANTA RITA DA CASCIA Domani 22 maggio | fervono preparativi a Savona

Elena Santarelli : leggi la lettera commovente che il figlio le ha scritto per la FESTA della mamma! : Oggi è un giorno davvero emozionante per Elena Santarelli. Dopo aver annunciato la guarigione del figlio Giacomo, che ha vinto la sua battaglia contro il tumore, in questa ricorrenza speciale per tutte le mamme,... L'articolo Elena Santarelli: leggi la lettera commovente che il figlio le ha scritto per la festa della mamma! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Elena Santarelli : le commoventi parole del figlio Giacomo per la FESTA della mamma : Elena Santarelli, il figlio Giacomo le scrive per la festa della mamma: le parole dolci e commoventi Oggi è un giorno davvero emozionante per Elena Santarelli. Dopo aver annunciato la guarigione del figlio Giacomo, che ha vinto la sua battaglia contro il tumore, in questa ricorrenza speciale per tutte le mamme, il suo bambino le […] L'articolo Elena Santarelli: le commoventi parole del figlio Giacomo per la festa della mamma proviene da ...

Elena Santarelli - la lettera del figlio Giacomo guarito dal tumore nel giorno della FESTA : «Sei una mamma speciale» : Per Elena Santarelli questa domenica è il giorno più bello. E non solo perché oggi si celebra la festa della mamma. Elena è una mamma felice. Giacomo, il primogenito che...

Elena Santarelli - la lettera del figlio Giacomo nel giorno della FESTA : «Sei una mamma speciale» : Per Elena Santarelli questo è il giorno più bello. E non solo perché oggi si celebra la festa della mamma. Elena è una mamma felice. Giacomo, il primogenito che ha vinto...

Una FESTA della mamma commovente per Elena Santarelli - il tema del piccolo Giacomo è dolcissima : Il tema del piccolo Giacomo sta facendo commuovere tutto il web: un regalo speciale per Elena Santarelli per la festa della mamma Elena Santarelli ha aggiornato pochi giorni fa tutti i suoi follower sui social, svelando la vittoria della battaglia del figlio Giacomo contro un tumore cerebrale maligno. Una notizia che ha riempito di gioia i cuori, in particolar modo, di tutte le mamme che hanno seguito da vicino la storia della famiglia ...