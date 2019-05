Festa della salute a Ragusa | successo per la tre giorni

Chiara Ferragni - l’influencer affitta l’intera Gardaland per il compleanno : pioggia di critiche dal web. Le immagini della Festa : Per il suo 32esimo compleanno, Chiara Ferragni ha affittato l’intero parco di divertimenti di Gardaland, che per l’occasione ha camiato il nome in “ChiaraLand”. I video della festa della fashion blogger più famosa d’Italia sono finiti su Instagram, dove gli immancabili hater si sono scatenati nelle critiche. La coppia Ferragni-Fedez, bisogna dirlo, ha pubblicato sui social il video (professionale) della serata, che ...

Juventus - le immagini della Festa scudetto : luci - fuochi d’artificio e spettacolo [FOTO] : 1/23 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Mandzukic replica a Ilicic : Festa della Juventus - l'Atalanta verso la Champions : Un'ora di festa, tra premi e lacrime, addii e sorprese, saluti e cori. Poi la Juve si sveglia e rimette in discussione la corsa dell'Atalanta verso la meta Champions League. I bergamaschi colpiscono nel primo tempo con il solito Ilicic, cullano il sogno di espugnare l'Allianz Stadium nel giorno dell

Firenze - cariche della polizia contro i maniFestanti anti-Salvini : Firenze, cariche della polizia contro i manifestanti anti-Salvini In piazza Repubblica circa 2mila persone per protestare contro il vicepremier che tiene un comizio in piazza Strozzi. Circa un centinaio hanno cercato di sfondare il cordone di sicurezza delle forze dell'ordine. Il sindaco Nardella invita alla ...

Firenze - cariche della polizia contro i maniFestazione anti-Salvini : Firenze, cariche della polizia contro i manifestazione anti-Salvini In piazza Repubblica circa 2mila persone per protestare contro il vicepremier che tiene un comizio in piazza Strozzi. Circa un centinaio hanno cercato di sfondare il cordone di sicurezza delle forze dell'ordine Parole chiave: ...

Festa islamica rischia di saltare a causa della pioggia : parrocchia di Sant’Andrea Apostolo salva il Ramadan : La pioggia rischiava di far saltare la Festa islamica e allora la parrocchia vicina ha prestato il salone. E’ successo ieri sera a Bologna, in zona Barca, dove da tempo e’ in piedi un percorso di integrazione e di dialogo interculturale e interreligioso, che coinvolge il quartiere Reno e alcune parrocchie del territorio. Ieri era in programma l’Iftar, momento di condivisione del cibo nell’interruzione del digiuno ...

Milano - Salvini prima della maniFestazione della Lega : “Striscioni? Non ne ho visto nemmeno uno” : “C’è un clima di intolleranza nei miei confronti e nei confronti della Lega, ma ho le spalle larghe. Striscioni a Milano? Non ne ho visto nemmeno uno”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Milano per la manifestazione coi leader dei partiti europei che aderiscono al Movement for a Europe of Nations and Freedom in vista delle elezioni europee del 26 maggio. L'articolo Milano, Salvini prima della ...

Milano - striscioni contro Salvini nel giorno della maniFestazione in centro : “Non sei il benvenuto” : La protesta attraverso gli striscioni dai palazzi e dai balconi contro Matteo Salvini contagia anche Milano nel giorno della manifestazione per le vie del centro del leader della Lega in vista delle Europee. “Non sei il benvenuto”, “dove sono i 49 milioni?” alcune delle frasi comparse tra le strade del capoluogo lombardo. In Statale, in mattinata, è stato ritirato uno striscione di minacce al ministro dell’Interno. ...

Coppa Italia. Grande notte all’Olimpico e Festa per le strade della Capitale : La Lazio vince in casa la Coppa Italia battendo 2-0 l’Atalanta in finale. Milinkovic-gol, poi Correa ed è settimo trofeo

Wine&Thecity : sabato a Napoli il gran finale con Esbat - la Festa della luna piena : Sarà la luna piena in tutto il suo splendore a fare da cornice a Esbat, la festa con cui sabato dalle 19:30 al Bagno Sirena di Posillipo si chiuderà la dodicesima edizione di Wine&Thecity, la rassegna che celebra creatività urbana e buon vino. Nella ricetta del gran finale di Wine&Thecity gli ingredienti fondamentali saranno teatro danza, cibo d'autore, buon vino e la musica di dj Cerchietto. La perfomance di teatro danza ispirata agli ...

"Folla oceanica per Di Maio a Bari" - ma la foto è della Festa di San Nicola : Migliaia di persone invadono le strade di Bari. Una folla oceanica immortalata dall’alto del lungomare Nazario Sauro del capoluogo pugliese. Tutti con il naso all’insù, a guardare il passaggio delle frecce tricolore. È il pomeriggio dell’8 maggio, giorno di San Nicola, patrono cittadino. Qualcuno però ha avuto l’idea di spacciarla per la folla accorsa al comizio di Luigi Di Maio. Il leader del ...

Esordio in Serie A di Gianluca Gaetano : Festa in famiglia - poi la rissa con i vicini e la morte della nonna : Prima la gioia per l’Esordio in Serie A ad appena 19 anni poi il dolore per la morte della nonna colta da malore dopo una rissa con i vicini di casa insofferenti al frastuono. E’ successo al giovane talento del Napoli Gianluca Gaetano, calciatore che si sta mettendo in mostra con la primavera degli azzurri. Tutto è successo quasi in contemporanea, un segno del destino. Gaetano entra in campo al posto di Callejon, nella ...

Festival del Mare di Genova 2019 : il programma della maniFestazione : Festival del Mare di Genova 2019: il programma della manifestazione Dal 16 al 18 maggio torna l'evento che anima Acquario e Porto Antico tra mostre, conferenze, laboratori e spettacoli Parole chiave: Genova ...

Jennifer Lawrence era il ritratto della felicità alla sua Festa di fidanzamento : Sposerà il gallerista Cooke Maroney The post Jennifer Lawrence era il ritratto della felicità alla sua festa di fidanzamento appeared first on News Mtv Italia.