Fedez | che imbarazzo in aereo durante il volo | apre la porta del bagno e

Vero che non odi papà Fedez? Il piccolo Leone è caduto e ha un occhio nero : Mentre camminava con papà Fedez, il piccolo Leone è caduto e si è fatto un occhio nero, il rapper si sente in colpa ma Chiara Ferragni lo tranquillizza: "non ti odio, ti amo". A raccontarci l'accaduto è stato proprio Fedez sulle sue Instagram Stories: "Oggi Lello, mentre camminava col papà, è caduto e si è fatto una botta che sembra che ha fatto un incontro di pugilato". Fedez è un padre molto amorevole e lascia trasparire un lieve senso di ...

Chiara Ferragni : "Mi dissero che sarebbe stato difficile avere figli. Poi ho conosciuto Fedez" : Come tutti i comuni mortali, anche la celeberrima fashion blogger Chiara Ferragni ha vissuto i suoi alti e bassi. In uno scatto pubblicato su Instagram, la moglie di Fedez ha spiegato di aver avuto un problema tre anni fa, quando le fu diagnosticata la sindrome da ovaio polistico, in realtà abbastanza comune tra le donne.Spiega la Ferragni: “Non ero al meglio: ero un po’ affranta da una relazione che non aveva funzionato, vivevo a Los ...

Chiara Ferragni e la dichiarazione d'amore a Fedez. Parole che non si scordano : Chiara Ferragni e la diChiarazione d'amore a Fedez. L'influencer più famosa del mondo ha voluto concludere il viaggio in Polinesia dedicando al marito tenere Parole. Chiara Ferragni...

Chiara Ferragni e il bacio con Fedez in barca. I fan notano due particolari : «Che orrore» : Chiara Ferragni e Fedez e la foto in barca. I fan notano due particolari, ma la risposta di lei spiazza tutti. Su Leggo.it le ultime novità. L'influencer più famosa del mondo e il...

Vip presunti tirchi - black list di famosi che non darebbero mance ai rider : Fedez furioso : C'è una 'black list' che sta sollevando un polverone perché sommerebbe più reati: diffamazione, violazione aggravata della privacy, minacce ed estorsione. Un collettivo di rider milanesi addetti alla consegna di cibo ha 'festeggiato' il giorno che celebra la liberazione dal nazifascismo in un modo inusuale: ha pubblicato sulla pagina Facebook 'Deliverance Milano' una personale lista di proscrizione: 25 personaggi famosi tacciati d'essere ...

I rider contro le star - la risposta di Fedez : 'Le liste di proscrizione pubbliche puzzano di fascio' : Agenzia Vista, Milano, 27 aprile 2019 'Parlano di lotta di classe 2.0 ma mettono l'attenzione sulle mance, che fanno parte di un retaggio americano che è il non plus ultra dello...

Marracash e le mance non pagate : 'Falso' - coinvolti anche Noyz Narcos - Fedez e altri vip : Nelle ultime ore diversi vip residenti a Milano – ma anche personaggi noti che pur non essendo residenti spendono molto tempo nel capoluogo lombardo – sono finiti nel mirino dei fattorini delle varie app che consegnano cibo a domicilio. La pagina Facebook di Deliverance Milano – che si definisce "Un collettivo politico di precari e fattorini attivi nel Delivery food. Un sindacato sociale autonomo auto-organizzato" – ha infatti istituito una vera ...

"Che bei lavoretti ti fa con quella lingua". E Fedez gela l'hater : "Pulisce i comodini" : Chiara Ferragni e Fedez si trovano in Polinesia senza il figlio Leone. Un viaggio che era stato organizzato due anni fa e che per un motivo o per l'altro è sempre stato rimandato. "O lo facciamo ora o perdiamo i soldi", ha spiegato solo qualche giorno fa Chiara. E così è stato. I due sono partiti e sono arrivati nel paradiso della Polinesia. Un posto mognifico che i due immortalano con decine di foto e video. Ma proprio una foto sta tenendo ...

Chiara Ferragni e Fedez soli in vacanza per non perdere soldi investiti : critiche sul web : In queste ore, una nuova polemica ha travolto i "Ferragnez": sui social network, infatti, sono tantissimi i commenti di disapprovazione che sono stati lasciati in merito alla decisione della coppia di trascorrere la Pasqua lontani dal figlio. Il viaggio in Polinesia che si stanno godendo Fedez e Chiara Ferragni in questi giorni, ha fatto storcere il naso a molti soprattutto perché non include il loro bimbo di un anno. L'influencer ha provato a ...

La vacanze è ufficialmente iniziata, Fedez e Chiara Ferragni sono arrivati in Polinesia, e nonostante la perdita della macchina fotografica, sulle rispettive pagine social abbondano già scatti a ...

Fedez e l'appello "disperato" ai suoi fan : «Aiutatemi - ho perso la Go-Pro». La risposta che spiazza il rapper : Come vi sentireste se - alla vigilia di un viaggio tanto atteso - vi accorgeste di aver perso una delle cose a cui tenete di più? E che soprattutto aveva conservato proprio per il...

Fedez - il cantante attaccato anche da Forza Nuova Treviso per le posizioni pro gay : Non è un periodo tranquillissimo per Fedez: il cantante, che ha da poco dichiarato di voler dedicare maggiore tempo alla sua famiglia, è nel mirino delle associazioni ultracattoliche e di estrema destra per aver detto sui social "Contronatura un uomo che cammina sulle acque e resuscita se stesso" a proposito di Cristo.Dopo l'attacco dell'associazione Pescatori di pace, nelle ultime ore è arrivata la risposta di Forza Nuova Treviso, che ha ...

Lo scherzo di Fedez alla nonna : videochiamata con il sosia : Fedez ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video molto divertente: il cantante, approfittando della presenza di un suo sosia , ha fatto una videochiamata alla nonna. Quest'ultima, però, ha ...