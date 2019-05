Fecondazione eterologa e donazione di ovociti | stato dell’arte

Fecondazione eterologa : nati 5mila bebè dal via libera della Consulta 5 anni fa : Sono trascorsi cinque anni da quando, il 9 aprile 2014, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di Fecondazione eterologa in Italia, imposto dalla legge 40/2004. Da allora, anche le coppie italiane che non hanno la possibilità di concepire un figlio per motivi legati all’età o a patologie possono ricorrere alla donazione di gameti sia maschili (spermatozoi contenuti nel seme) che femminili (ovociti), ...

Fecondazione eterologa a rischio : appello al Ministero della Salute per un intervento immediato : DAL 29 APRILE eterologa A rischio IN MOLTI CENTRI ITALIANI – Dal 29 aprile potrebbe non essere più possibile importare gameti ed effettuare la Fecondazione eterologa in molti dei centri italiani preposti. Una nota del Ministero della Salute, infatti, ricorda la scadenza prevista dalla legge che ha fissato per questa data ultima la possibilità per i centri di acquisire la certificazione di conformità del CNT (Centro Nazionale Trapianti) al fine ...

