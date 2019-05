Facebook non sembra comprendere il concetto di privacy | i dati personali sono condivisi

Un'azienda di preservativi ha creato un'app che non ti fa vedere i bambini su Facebook : Una casa produttrice di preservativi ha creato un'app per farvi vedere meno foto di bambini sui social network. Si chiama semplicemente “Baby Blocker”, ed è un'estensione per il browser Google Chrome capace di intercettare le foto di neonati e infanti che scorrono sulla timeline di Facebook. E quando il software ne trova una, la sostituisce con qualcos'altro. creato dall'azienda produttrice di contraccettivi Skyn, il blocco anti-bambini nasce ...

Incinta al nono mese : uccisa per rubarle il bambino/ Trappola via Facebook : 3 arresti : Giovane 19enne Incinta al nono mese, strangolata da due donne per rubarle il bambino. La Trappola via Facebook, 3 persone arrestate.

Facebook : dirette Live vietate a chi viola le regole - non ci sarà una seconda possibilità : I video in Live streaming si sono rivelati una bella grana per Facebook, quando questo metodo è stato usato per trasmettere in diretta social la strage di Christchurch. Le scuse dell’azienda di Zuckerberg sono state sovrastate da un’ondata di proteste internazionali da parte di utenti, governi ed enti. Adesso è arrivato il giro di vite: basterà trasgredire le regole anche una sola volta per vedersi interdetto l’utilizzo di Live ...

Le fake news non scompariranno con la sola censura di Facebook : Non è il fatto che in larga parte offrissero sostegno ufficioso a Lega e Cinque stelle, il dettaglio interessante sulle ventitré pagine chiuse da Facebook Italia perché diffondevano fake news. Anzi era forse inevitabile, visto che metà degli italiani sostiene Lega o Cinque stelle e che questi due pa

Avaaz e il caso delle 23 pagine segnalate e cancellate da Facebook. “I motivi? Loro non li dicono. Serve più trasparenza” : “Perché quelle pagine sono state cancellate? Dovreste chiederlo a Facebook. Noi abbiamo fornito il materiale, a cui è seguita una Loro istruttoria interna. Non rendono mai pubblico il motivo di una rimozione, a meno che non venga rilevata un’interferenza dall’estero (Coordinated Inauthentic Behavior). Quindi soltanto Loro sanno perché hanno agito in questo modo, anche se lo fanno in base alle Loro regole, che devono essere ...

Noemi - post choc su Facebook : «Chi ha sparato non lo ha fatto apposta - poteva succedere a qualsiasi napoletano» : La città di Napoli si è stretta attorno alla piccola Noemi, la bambina rimasta ferita durante una sparatoria, ma su Facebook qualcuno non perde l'occasione per lanciare provocazioni...

Facebook e il peso del gigante che non cambia : La politica d'oltreoceano si divide tra chi appoggia l'idea e chi invece la ritiene inapplicabile. Tutti o quasi in ogni caso concordano sul fatto che le acquisizioni avrebbero dovuto essere valutate ...

Facebook e Google non hanno bisogno di ascoltare le nostre telefonate : Diffusa come una sorta di certezza dell'era digitale, la convinzione che i nostri smartphone ascoltino ciò di cui parliamo è infondata e quasi certamente falsa. Eppure è una sensazione nota: quando si parla di qualcosa che potremmo voler acquistare e, all'improvviso, una pubblicità correlata ci viene mostrata su Facebook o Instagram, non possiamo far altro che pensare che in qualche modo il microfono del nostro smartphone ha trasmesso ...

Facebook non lancerà la sua app per le chat video di gruppo Bonfire : Facebook ha reso noto di avere deciso di abbandonare l'applicazione Bonfire, una sorta di clone dell'app per le video chat di gruppo Houseparty L'articolo Facebook non lancerà la sua app per le chat video di gruppo Bonfire proviene da TuttoAndroid.

Facebook cambia look (e non sarà più blu). Zuckerberg : «La privacy è il futuro» : Le novità del social network dalla conferenza degli sviluppatori di San Jose: più privacy e un nuovo design

Mark Zuckerberg : «Il futuro è privato». Facebook cambia look - e non è più blu -