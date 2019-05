Facebook e Google manipolarono le norme europee contro le fake news

Facebook - Google e Amazon contro l'uso terroristico del web : L'impegno è stato preso a Parigi in occasione dell'Appello di Christchurch contro la violenza online, un incontro all'Eliseo tra il presidente francese Macron, la premier neozelandese Ardern e altri capi di Stato e di governo insieme ai colossi del settore tecnologico

Piano di Microsoft - Twitter - Facebook - Google e Amazon contro l'uso del web dei terroristi : Microsoft, Twitter, Facebook, Google e Amazon si impegnano per arginare l'utilizzo dei social da parte degli estremisti, individuare contenuti violenti e fornire report sulla trasparenza

Facebook e Google non hanno bisogno di ascoltare le nostre telefonate : Diffusa come una sorta di certezza dell'era digitale, la convinzione che i nostri smartphone ascoltino ciò di cui parliamo è infondata e quasi certamente falsa. Eppure è una sensazione nota: quando si parla di qualcosa che potremmo voler acquistare e, all'improvviso, una pubblicità correlata ci viene mostrata su Facebook o Instagram, non possiamo far altro che pensare che in qualche modo il microfono del nostro smartphone ha trasmesso ...

L'Ue a Google - Facebook e Twitter : le maglie della rete per le fake news ancora troppo larghe : Mariya Gabriel, Economia digitale,, Andrus Ansip, Mercato unico digitale,, Vera Jourova, Giustizia e tutela dei consumatori, e Julian King, Unione della sicurezza, chiedono all'unisono 'ulteriori ...

App per smettere di fumare o per il diabete scambiano dati con Google e Facebook : Big data (Getty Images) Alcune app utilizzate per smettere di fumare o per monitorare la propria salute mentale condividono i dati degli utenti con Facebook e Google, indipendentemente dal fatto che gli utenti abbiano effettuato o meno il login tramite i social network. Sebbene le applicazioni che trattano dati medici dovrebbero proteggere la privacy di loro utenti, secondo uno studio condotto da ricercatori dell’Università del New South ...

Facebook lavora al suo assistente virtuale per sfidare Siri - Alexa e Google Assistant : In realtà il colosso di Mark Zuckerberg non è del tutto nuovo al mondo degli assistenti virtuali visto che nel 2015 aveva lanciato M , pensato per dare suggerimenti agli utenti che utilizzavano ...

Per costruire data center in Danimarca - Apple - Facebook e Google devono pagare pale eoliche : Impianto eolico in Danimarca (Getty Images) Per quanto riguarda l’energia pulita e rinnovabile, i Paesi dell’Europa del nord non temono rivali. Ad approfittare di questa situazione, nel tempo, sono stati anche grandi giganti tecnologici mondiali come Apple, Facebook e Google, che hanno deciso di stabilire in Danimarca i loro data center per via dell’abbondanza di elettricità verde del paese e dati gli ingenti consumi energetici di queste ...

Il land grabbing 4.0 di Amazon - Google e Facebook : Per onore della cronaca, al chiassoso Bezos e la sua strategia di urlare al mondo dove vuole andare a cercar casa,, una sorta di asta al migliore offerente, come abbiamo visto per i due quartier ...

A Dublino Facebook - Google e Microsoft hanno creato una piccola Silicon Valley. Ma non tutti gli irlandesi sono contenti : Si chiama Silicon Docks, sorge a Dublino e divide l'opinione pubblica della città. Il vecchio porto della capitale irlandese è stata trasformata da Microsoft, Facebook, Amazon e Google in una piccola Silicon Valley. Qui i giganti del web godono delle migliori condizioni fiscali.Il reportage di Arte in Italiano "Dublino, il boom, e i Silicon Docks" approfondisce la convivenza tra le imprese che hanno investito a Dublino e i loro ...

Google Plus chiude : come salvare i propri dati/ Addio al finto rivale di Facebook : Google Plus chiude definitivamente i battenti: Addio al social network di Mountain View, che ha provato a competere con Facebook, perdendo

Così Aramco è diventato il gruppo più ricco al mondo - molto più di Apple - Google e Facebook - : ... un'operazione voluta dal principe ereditario Mohammed bin Salman all'interno di una serie di progetti che mirano ad attirare capitali internazionali nel regno saudita per diversificare un'economia ...

Google - Facebook - UE e le fake news (le più amate dagli italiani) : Ormai è assodato, per entrare a far parte di Google news bisogna essere in grado di pubblicare almeno un paio di fake news al giorno. No, non si tratta di una provocazione, ma dello stato delle cose, in particolare in Italia e il motivo è che le bufale piacciono tanto (Continua a leggere)L'articolo Google, Facebook, UE e le fake news (le più amate dagli italiani) è stato pubblicato su Pantareinews da Gianni Fiore

Giornalismo - Facebook e Google sponsor principale del Festival di Perugia : Dopo la battaglia sul diritto d'autore contro giganti web i giornalisti affidano proprio a loro la sponsorizzazione dell'evento