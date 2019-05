F1 | la morte di Niki Lauda | in ricordo del campione austriaco la Rai trasmetterà il film

oasport

(Di martedì 21 maggio 2019) La notizia odierna della scomparsa del tre voltedel mondo di F1, all’età di 70 anni, ci ha scosso tutti. Un personaggio che, per il suo modo di essere e di fare, ha diviso, in base anche alle proprie scelte sportive nel Circus. Vincitore dei titoli iridati nel 1975, nel 1977 e nel 1984 con la Ferrari e la McLaren, il pilotaha rappresentato un’icona del motorsport per il suo essere calcolatore e razionale nelle analisi sulla monoposto. Un racing driver che aveva anticipato, da questo punto di vista, notevolmente i tempi. Tuttavia a concorrere alla sua leggenda fu anche il dualismo con il pilota inglese James Hunt nel campionato del mondo del 1976. Due personalità opposte a confronto: da un lato il freddoe dall’altro il “guascone” James. Un confronto che ebbe come eventi principali il terribile incidente del Nurburgring ...

