Europee | la sfida Berlusconi-Salvini Comunali | il Pd e la destra che avanza

Europee - Verhofstadt (Alde) sfida Salvini a un confronto : “Tu e i tuoi amici - pagati da Putin - complottate contro Ue” : “Caro Matteo Salvini, tu e i tuoi amici di estrema destra, Le Pen, Strache, Farage, Orban state costantemente complottando, pagati da Putin, per distruggere l’Europa. Quindi, ti sfido a un dibattito uno contro uno, perché le persone hanno il pieno diritto di sapere quale piano diabolico hai in mente”. E’ la sfida lanciata dal leader dei liberali (Alde) Guy Verhofstadt al leader della Lega Salvini. L’ex premier belga ...

La sfida Salvini-Calenda è quella giusta per capire cosa c’è in ballo alle Europee : Il problema è tutto lì: in politica, così come nella vita, si può essere o no parzialmente incinta? A pochi giorni dalla fine della campagna elettorale – durante la quale i partiti che hanno promesso di rivoluzionare l’Europa sono sempre stati molto attenti a parlare di tutto tranne che di Europa, p

Elezioni Europee - sfida su Facebook : Salvini spende più di tutti - M5S (quasi) assente : Operazione trasparenza su Facebook: è ora possibile consultare le campagne politiche sponsorizzate dai partiti in lizza, scoprendo quanto è stato stanziato per ciascun post, da chi, per raggiungere quale pubblico...

Europee 2019. In Francia la sfida Macron-Le Pen vale doppio : La madre di tutte le sfide. Per la Francia e per tutta l’Europa. Questo sarà il voto del 26 maggio in Francia, una partita da cui dipenderanno molte altre partite. In nessun altro Paese la contesa per le elezioni Europee ha assunto tratti così personalizzati: da una parte Emmanuel Macron, il campione del “nuovo Rinascimento europeo”, dall’altra Marine Le Pen, la pasionaria del “fronte ...

Sondaggi politici Europee : ampio margine per la Lega - sfida grillini-Pd alle spalle : Il tempo in cui la diffusione dei Sondaggi politici sarà autorizzata sta per finire. E' questo il motivo per il quale inizia a diventare sempre più interessante l'analisi relativa ai Sondaggi che raccontano quale sia, attualmente, lo stato del consenso di ciascun partito. Precisando che si tratta comunque di proiezioni e di indagini che possono anche essere differenti rispetto alla realtà dei fatti, rappresentano oggetto di discussione ...

Alla vigilia delle elezioni Europee papa Francesco lancia la sfida al Sovranismo : Mentre fa il giro del mondo la foto di Orban e Salvini sotto un alto muro spinato simbolo eloquente di una Europa che impaurita dai migranti pensa di difendersi respingendoli, papa Francesco ha ...

Salvini-Di Maio - nella campagna per Europee c'è la sfida quotidiana su Roma : Il leader del Carroccio: 'Per la sicurezza della Capitale 136 poliziotti. Poi ironizza: 'Mi manca solo il mantello di Batmanm'. L'alleato-rivale 5 Stelle: 'Io Wonderwoman con 1000 Vigili...'

La Meloni sfida Salvini : 'Alleanza chiara e voto dopo Europee' : 'Non chiedo alla Lega di staccare la spina - spiega la leder di FdI - ma faccio un ragionamento politico su come andare avanti'

FdI - la sfida della Meloni per le Europee : "Cambieremo tutto" : Giorgia Meloni lancia la corsa alle Europee al Lingotto durante la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. La leader di FdI ha le idee chiare e spiega quale Europa nuova vuole costruire ...

Europee - Giorgia Meloni lancia la sfida : "E' possibile un governo senza M5s" : "La Lega cerca di ostacolarci? Non so, posso dire che se qualcuno ha cercato di ostacolarci non ha funzionato". Giorgia Meloni apre la conferenza programmatica di FdI per le Europee Segui su affaritaliani.it

