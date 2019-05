Europa League | Arsenal in finale senza Mkhitaryan | il motivo è politico DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) L’sfiderà il Chelsea il 29 maggio nelladidi BakuHenrikh. E’ lo stesso club inglese ad annunciarlo. Il. Tante volte si è detto che calcio e politica non si devono mischiare, ma questo caso dimostra esattamente il contrario. D’accordo con il giocatore e la famiglia, il club londinese ha deciso di non portare il suo centrocampista a Baku, in Azerbaijan perché non ci sarebbero sufficienti garanzie per la sicurezza del calciatore. Alla luce del persistente conflitto fra Azerbaijan e Armenia, infatti, l’incolumità disarebbe a rischio: del resto già in questa edizione i Gunners affrontarano a ottobre la trasferta sul campo del Qarabagl’attaccante armeno. Questa la nota dell’: “Abbiamo scritto alla Uefa esprimendo le nostre profonde preoccupazioni legate a ...

