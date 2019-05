Erica Piamonte | sfogo dopo l’eliminazione di Gaetano Arena | quale futuro adesso?

Francesca De André ed Erica Piamonte furiose con Martina Nasoni : Il GF16 ha messo alla prova i ragazzi della Casa e Martina Nasoni non si è tirata indietro: il bacio con Gennaro Lillio e Gaetano Arena, però, ha scatenato le gelosie di Francesca De André ed Erica Piamonte. Gli animi delle ragazze della Casa del GF16 iniziano a riscaldarsi: tutta colpa della gelosia di Francesca De André ed Erica Piamonte che si sono scagliate contro Martina Nasoni, rea di aver baciato Gennaro Lillio e Gaetano ...

Getano Arena e Erica Piamonte del GF 2019 : riscoppia la passione : Gaetano Arena e Erica del Grande Fratello di Barbara d’Urso si sono riavvicinati La scorsa settimana Erica Piamonte e Gaetano Arena del GF 16 si erano molto avvicinati. Successivamente il giovane inquilino della casa più spiata dagli italiani ha deciso di tirarsi indietro nei confronti di quest’ultima, mandandola così in crisi. Ma non è finita qua perchè poi il ragazzo è stato sgridato da Barbara d’Urso Lunedì scorso per aver ...

Grande Fratello 2019 - Erica Piamonte si consola con Gianmarco Onestini dopo Gaetano? «Dimmi che donna vuoi» : Per Erica Piamonte non deve essere stato facile superare le incomprensioni con Gaetano Arena restando chiusa dentro la casa del Grande Fratello. Il 22enne, con cui era nata una forte passione, ha...

Grande Fratello 2019 - Erica Piamonte e Gaetano Arena sempre più hot sotto le coperte : «Non ce la faccio - sei pazzo» : Atmosfera sempre più incandescente al Grande Fratello. Dopo i primi baci di ieri, la passione tra Erica Piamonte e Gaetano Arena sta diventando incontenibile. Se per il...

Grande Fratello : scatta la passione tra Erica Piamonte e Gaetano Arena - la confessione della gieffina : I due gieffini si baciano, poi il ragazzo confessa: "Ha un potenziale molto alto ma il suo atteggiamento rovina tutto".

Gf - Gianmarco Onestini è attratto da Erica Piamonte : C'è del tenero tra Erica Piamonte e Gianmarco Onestini ? I due gieffini sembrano aver instaurato un rapporto basato sull'attrazione e la complicità. Ma per quale motivo il loro legame non è emerso nel ...

GF 16 - ancora baci tra Francesca De André e Erica Piamonte : Dal 2000 comanda letteralmente la scena della televisione e anche quest'anno, sotto la guida di Barbara D'Urso, il Grande Fratello 16 sta intrattenendo il grande pubblico con serate (e giornate) davvero piene di colpi di scena e di sorprese che non fanno altro che tenere incollati ai televisori tutti i telespettatori e gli amanti del più longevo dei reality show. Dopo la puntata di lunedì 29 aprile, infatti, continua molto a far parlare la ...

Grande Fratello 2019 - bacio tra Francesca De Andrè ed Erica Piamonte : «Se non te ne vai - finiamo a letto insieme» : Il Grande Fratello si fa bollente, complice una festa in stile texano nel giardino di casa. Vestite da cow girls, Francesca De Andrè ed Erica Piamonte si sono date un bacio appassionato sulle labbra. Entrambe non hanno mai nascosto di essere bisessuali, ma mentre la ragazza toscana è single, la nipote del cantante genovese ha un fidanzato che l’aspetta fuori. La tensione sessuale era così forte che la De Andrè ha ceduto alla passione sotto ...

Grande Fratello 2019 - baci appassionati per la fiorentina Erica Piamonte : Firenze, 28 aprile 2019 " Al Grande Fratello 2019 la fiorentina Erica Piamonte si lascia andare a baci appassionati. Nella Casa più spiata d'Italia , tra la commessa trentenne e Francesca De Andrè , ...

Gf 16 : bacio tra la De Andrè ed Erica Piamonte : All'interno della casa del Grande Fratello 16, l'ex vincitore di "Io canto", Cristian Imparato ha lanciato il gioco "Obbligo o verità" e ha scaldato la casa più spiata d'Italia. All'interno del reality show di Mediaset condotto da Barbara D'urso sono partiti baci a sorpresa tra alcuni concorrenti del Gf. In particolare, c'è da segnalare il bacio tra la nipote di Fabrizio De Andrè, Francesca De Andrè ed Erica Piamonte. Entrambe le ragazze sono ...

Grande Fratello 2019 - tutti gli amori di Erica Piamonte : Firenze, 17 aprile 2019 " Erica Piamonte continua l'avventura al Grande Fratello 2019 . La commessa fiorentina ha superato la prima nomination " durante la seconda puntata del reality di Canale 5 è ...

GF16 - Lite nella casa tra Erica Piamonte e Daniele Del Moro : Dentro la casa del Grande Fratello, scoppia una Lite tra Erica e Daniele Al Grande Fratello, scoppia la Lite tra Erica e Daniele. I due gieffini, insieme ad Audrey, si trovano nel Camping Carmelita. Ed ecco che nel corso di questi ultimi giorni, la Piamonte ha rivelato di essere rimasta molto male di fronte ad alcune dichiarazioni fatte dal coinquilino. Scendendo … Continue reading GF16, Lite nella casa tra Erica Piamonte e Daniele Del ...