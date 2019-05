Equitazione | Piazza di Siena 2019 | i convocati dell’Italia ai raggi X e gli azzurri

oasport

(Di martedì 21 maggio 2019) L’Italia ovviamente fa la parte del leone nel numero degli iscritti al concorso didiche da giovedì 23 a domenica 26 terrà banco a Roma: degli 82 atleti iscritti infatti 34 rappresenteranno la nostra nazione, con ben 57 cavalli. Cinquecomporranno la squadra per la Coppa delle Nazioni di venerdì 24, mentre altri 19 saranno in gara a titolo individuale, con cinque che però non prenderanno parte al Rolex Gran Premio Roma. Gli ultimi 10 infine saranno in gara soltanto nello small tour delle gare che si terranno al Galoppatoio Villa Borghese ed al Sei Barriere. La squadra azzurra per la Coppa delle Nazioni sarà composta da Bruno Chimirri, Lorenzo De Luca, Emanuele Gaudiano, Luca Marziani e Riccardo Pisani, mentre saranno in gara a titolo individuale Paolo Adorno, Roberto Arioldi, Emilio Bicocchi, Piergiorgio Bucci, Filippo Codecasa, Michael Cristofoletti, Gianni ...

