Emily VanCamp lascia The Resident per la serie Marvel Falcon and Winter Soldier? Primi

(Di martedì 21 maggio 2019)potrebbe ben presto dire addio a The? Nelle ultime ore, i maggiori media americani riportano la notizia secondo cui l'attrice sarebbe in trattative per riprendere il ruolo di Sharon Carter nella nuovaincentrata su Sam Wilson e Bucky Barnes. Il progetto, ancora in fase di sviluppo, è uno deiad approdare sulla nuova piattaforma streaming Disney+.Insieme all'annuncio di, svelati anche i dettagli sulla trama della. Anthony Mackie e Sebastian Stan vestono ancora i panni dei due personaggi, mentre la storia dovrebbe essere ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Il cinecomic avrebbe infatti già spianato la strada allacon Steve Rogers che cede il suo scudo a Sam Wilson; spetterà a lui raccogliere l'eredità di Captain America.Non è ancora chiaro se lasi prenderà ...

