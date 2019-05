Elle Fanning | malore durante il Galà di Cannes

ilgiornale

(Di martedì 21 maggio 2019) Novella Toloni L’attrice, giurata del Festival di, ha avuto un improvvisola cena di gala per il "Chopard Trophee" ed è stata portata via dal servizio di sicurezza Colpo di scenala cena di gala per l’assegnazione del premio Chopard a. L’attrice e giurata della settantaduesima edizione del Festival diha avuto uned è svenuta cadendo rovinosamente dalla sedia. Tutto si è consumato nel giro di pochi istanti, mentre il direttore artistico del festival, Thierry Fremaux, stava presentando l'attore Francois Civil, che si stava accingendo a salire sul palco. E’ in questo momento che la, protagonista di "Maleficent" e "The Beguiled", ha avuto uned è caduta dalla sedia, perdendo i senso per alcuni secondi. La prima a soccorrerla è stata la sorella minore, Dakota, anche lei attrice e presente al ...

