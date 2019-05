Eliana Michelazzo | età | altezza | peso | marito e figli

caffeinamagazine

(Di martedì 21 maggio 2019)è un’agente e imprenditrice italiana. Gestisce una delle agenzie di influencer più famose d’Italia, la Aicos Management, insieme alla collaboratrice Pamela Petricciolo. Agenzia che si occupa di seguire vip e personaggi del mondo dello spettacolo. In alcune interviste l’agente dei vip ha raccontato di aver dovuto iniziare a lavorare molto presto, a soli 15 anni. In quel periofo Eliana faceva l’estetista, finché non si è fatta conoscere dal grande pubblico durante la sua partecipazione a Uomini e Donne. Alcuni forse non sanno, o non ricordano, che l’agente di Pamela Prati ha anche partecipato in passato proprio come corteggiatrice di Federico Mastrostefano. Era la stagione 2008-2009 e una giovanissimasedeva proprio nella schiera delle corteggiatrici per cercare di conquistare il nuotatore laziale. Purtroppo per lei, però, la sua ...

