Elezioni nella rete | frena la popolarità dei populisti

(Di martedì 21 maggio 2019) A pochi giorni dalle europee chi sta vincendo la partita per il consenso sulla? Dal 4 marzo dello scorso anno avevamo assistito ad una gara praticamente a senso unico. Dove Matteo Salvini giocava il ruolo di dominatore assoluto dell’opinione pubblica digitale, tanto da far diventare l’immigrazione il tema più in voga sul web.Nel nostro ultimo post abbiamo visto come il vento sovranista abbia perso l’abbrivio sul web. Le proteste contro il ministro dell’interno sono infatti diventate trending topic sui principali social media e non sembrano destinate ad arrestarsi. Anzi, gli slogan anti Salvini sono addirittura diventati più virali su Twitter mantenendosi negli ultimi giornitop ten degli argomenti più discussi dagli italiani. Da Venerdì 17 fino a sabato 18 per più di 30 ore si è imposto ...

