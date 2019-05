Elezioni Europee | Di Maio | “Perplesso per attacchi a Conte La Lega vuole voti per Ue o

Chi vincerà le Elezioni Europee 2019 in Italia ed Europa per i bookmakers : Chi vincerà le elezioni europee 2019 in Italia ed Europa per i bookmakers Chi vincerà le elezioni europee 2019? Chi non crede ai sondaggi può stare tranquillo: c’è il blackout elettorale e quindi non propineremo le ultime intenzioni di voto rilevate. Però, per avere un’idea di quello che può succedere il 26 maggio, ci si può appellare ai bookmakers e alle loro scommesse. Certo, la posta in gioco è forse meno goliardica di quella ...

Guida alle Elezioni Europee in Romania : Il controverso governo dei socialdemocratici litiga da tempo con l'UE per alcune riforme della giustizia, e ormai usa una retorica simile a quella di Viktor Orbán

Come votare in un seggio diverso dal proprio alle Elezioni Europee 2019 : Come votare in un seggio diverso dal proprio alle elezioni europee 2019 Solo alcune categorie di elettori hanno la facoltà di votare in un seggio diverso dal proprio alle elezioni europee 2019. Si tratta di alcuni casi particolari, legati all’attività professionale svolta o ad alcune esigenze specifiche. Il Ministero dell’Interno ha recentemente pubblicato un post sul suo sito istituzionale fornendo chiarimenti sui soggetti che possono ...

Elezioni Europee - Lara Comi (Fi) : “Sono referendum su governo - Fi in Ue conta più di Lega e M5s” : L'eurodeputata di Forza Italia uscente Lara Comi si prepara alle Elezioni europee del 26 maggio definendole le più importanti di sempre e condividendo la lettura secondo cui quello di domenica sarà anche un referendum sul governo. Per quanto riguarda il futuro in Ue, Comi si dice convinta che Fi continuerà a essere decisiva, al contrario di "Lega e Movimento 5 Stelle che rimarranno comunque il quarto e il quinto partito".Continua a leggere

Tutti gli sconti e le promozioni per tornare a casa e votare alle Elezioni europee : Ce ne sono per treni, aerei, traghetti e autobus: se votate all'estero, potreste andare al seggio (gratis) su un monopattino elettrico

Guida alle Elezioni Europee in Francia : I giornali le stanno raccontando come un sequel delle presidenziali del 2017 fra Macron e Le Pen, nascondendo qualche sfumatura

Dopo le Elezioni Europee - quali prospettive per l’Italia? : Il sentimento che pervade l’osservatore delle cose politiche italiane è, oggi, davvero di scoramento: le ultime tarantelle dei dilettanti al governo rasentano la pochade, se non ci fosse di mezzo l’amarissima sorte del Paese nei prossimi mesi (non anni, mesi). Incombono sull’Italietta a trazione salviniana alcune pesantissime ipoteche: il 31 ottobre scade il mandato di Draghi alla BCE e, a conti fatti, il nuovo Governatore che, quasi certamente ...

Elezioni Europee - non solo Europarlamento : ecco organismi e funzioni di tutte le istituzioni dell’Ue (Bce compresa) : Mancano pochi giorni e le urne per le Elezioni europee saranno aperte. Dal 23 al 26 maggio i cittadini dei 28 Stati membri dell’Unione europea saranno chiamati alle urne per rinnovare i rappresentanti del Parlamento di Bruxelles. In Italia si voterà il 26 maggio dalle 7 del mattino alle 23, mentre in altri Stati, come Regno Unito e Paesi Bassi si potrà scegliere già giovedì 23. L’Europarlamento è l’unica istituzione i cui ...

Elezioni Europee 2019/ "Fare politica per difendere il desiderio di vivere" : ELEZIONI EUROPEE 2019. In una lettera, quattro politici dicono il perché del loro impegno. Solo la gratuità va vedere il bene dell'altro

Elezioni Europee 2019 - capilista e candidati nella circoscrizione Isole : Ecco le liste elettorali dei partiti candidati alle Elezioni europee del 2019, per la circoscrizione Italia insulare, che comprende Sardegna e Sicilia. La circoscrizione elegge 8 seggi del Parlamento europeo. Per ogni candidato vengono indicati, in ordine: nome e cognome, data di nascita e luogo di nascita. Per le altre circoscrizioni, clicca qui: Italia nord-occidentale Italia nord-orientale Italia centrale Italia meridionale FRATELLI ...

Elezioni Europee 2019 - capilista e candidati nella circoscrizione Nord-Ovest : Ecco le liste elettorali dei partiti candidati alle Elezioni europee del 2019, per la circoscrizione Italia nord-occidentale che comprende Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia. La circoscrizione elegge 20 seggi del Parlamento europeo. Per ogni candidato vengono indicati, in ordine: nome e cognome, data di nascita e luogo di nascita. Per le altre circoscrizioni, clicca qui: Nord-Ovest, Centro, Sud, Isole. POPOLARI PER ...

Elezioni Europee 2019 - capilista e candidati nella circoscrizione Centro : Ecco le liste elettorali dei partiti candidati alle Elezioni europee del 2019, per la circoscrizione Italia centrale, che comprende Lazio, Marche, Toscana e Umbria. La circoscrizione elegge 15 seggi del Parlamento europeo. Per ogni candidato vengono indicati, in ordine: nome e cognome, data di nascita e luogo di nascita. Per le altre circoscrizioni, clicca qui: Italia nord-occidentale Italia nord-orientale Italia meridionale Italia ...

Elezioni Europee 2019 - capilista e candidati nella circoscrizione Sud : Ecco le liste elettorali dei partiti candidati alle Elezioni europee del 2019, per la circoscrizione Italia meridionale, che comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. La circoscrizione elegge 18 seggi del parlamento europeo. Per ogni candidato vengono indicati, in ordine: nome e cognome, data di nascita e luogo di nascita. Per le altre circoscrizioni, clicca qui: Italia nord-occidentale Italia nord-orientale Italia ...

In Austria le Elezioni Europee si fanno improvvisamente interessanti : A pochi giorni dal voto europeo la campagna elettorale Austriaca è stata stravolta dallo scandalo e dalle dimissioni del leader di estrema destra Strache. Leggi