Elezioni e iper-liberismo | mentre l’Europa guarda a destra | gli Usa rivalutano la sinistra

(Di martedì 21 maggio 2019) In Italia siamo talmente presi a seguire le baruffe chiozzotte quotidiane dei nostri due semi-leader alla guida del governo nazionale che nessuno praticamente se n’è accorto: la “” avanza proprio là dove meno te l’aspetteresti, proprio là dove è nato e ha prosperato per circa un trentennio il capitalismo avviato dai due profeti-liberisti, Ronald Reagan per gli Usa e Margaret Thatcher per la Gran Bretagna, entrambi a capo, negli anni 80, di quelle che furono nel secolo scorso le due superpotenze economiche globali improntate a un capitalismo che proprio loro hanno trasformato in-capitalismo, cioè un capitalismo che è non solo grande nelle sue dimensioni, ma è addirittura abnorme nelle sue pretese. I ricchi, aumentati di numero e di potere, hanno influenzato sempre di più, coi loro soldi, i politici (che avevano sempre più bisogno di denaro per finanziare le loro ...

