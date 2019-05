Elemosiniere del Papa | Giorgia Meloni attacca ad Agorà | Altro che abusivi | dove

Casa occupata - l’Elemosiniere del Papa a La Zanzara : “Polemiche? Il mio gesto si difende da solo. Seguo il Vangelo” : Per la prima volta dallo scoppio del “caso” della luce riallacciata in un palazzo di Roma occupato dagli abusivi parla padre Konrad Krajewski, l’elemosiniere del Papa autore del gesto che ha suscitato discussioni e polemiche. Intercettato al telefono da David Parenzo e Giuseppe Cruciani a La Zanzara su Radio 24, monsignor Krajewski ha rivendicato al sua azione: “Polemiche? Il gesto si difende da solo, se qualcuno vuole capire…”. Ma lei ...

Quanto bene ha fatto alla Chiesa il gesto dell’Elemosiniere del Papa? : Quanto bene ha fatto alla Chiesa, all’onore della Chiesa, alla reputazione della Chiesa, il gesto del cardinale Krajewski, elemosiniere del Papa, di calarsi in un tombino e riallacciare l’energia elettrica agli occupanti di uno stabile? Pensavo a questo atto, formalmente illegale, mentre riordinavo le decine di articoli che solo nell’ultimo anno hanno riguardato vicende legate a presuli. Prevalentemente di cronaca nera. Generalmente soprusi ...

Sondaggi politici Ipsos : un italiano su due sta con l’Elemosiniere del Papa : Sondaggi politici Ipsos: un italiano su due sta con l’elemosiniere del Papa Un italiano su due approva l’azione compiuta dall’elemosiniere del Papa che pochi giorni fa ha riallacciato la corrente elettrica, staccata per morosità, ad uno stabile occupato in via Santa Croce in Gerusalemme a Roma in cui si trovavano oltre quattrocento persone, tra cui numerosi bambini. A sostenerlo è un Sondaggio Ipsos per Di Martedì che ha ...

Elemosiniere del Papa - i frati di Assisi si schierano dalla sua parte : “Se quello che ha fatto è illegale - arrestateci tutti” : “Se quello che ha fatto Krajewski è illegale, allora arrestateci tutti”. I frati di Assisi si schierano con l’Elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, che sabato scorso ha deciso di riallacciare la corrente di uno stabile occupato vicino a Santa Croce in Gerusalemme, a Roma, dove vivono 450 persone, tra cui 98 bambini. Nel dibattito che si è scatenato dopo il gesto del cardinale, con Salvini che ha dichiarato di ...

Un super ministero della carità in arrivo in Vaticano. In pole position l'Elemosiniere Konrad Krajewski : La Riforma della Curia romana voluta dai cardinali al momento di eleggere Papa Francesco ha molto a che vedere con la vicenda del palazzo occupato in via Santa Croce in Gerusalemme. E con il riallaccio delle utenze della luce sabato sera ad opera del’Elemosiniere pontificio, cardinale Konrad Krajewski. Non per uno, ma per ben due motivi. Il primo che si desume dalla bozza del documento inviata alle Conferenze episcopali nazionali, e ...

Tradizionalisti contro l'Elemosiniere del Papa : "Metodi da esproprio proletario" : Alessandra Benignetti La chiesa si divide sul blitz nel palazzo occupato dell'elemosiniere di Papa Francesco. I frati di Assisi: "Se il suo gesto è illegale allora arrestateci tutti". Ma i Tradizionalisti accusano: "Incoraggia l'illegalità" “Se è illegale quello che ha fatto Krajewski compiendo un gesto di umanità dettato dal cuore e da quanto dice il Vangelo, allora arrestateci tutti”. A fare quadrato attorno all’elemosiniere di Sua ...

Papa Francesco e l'Elemosiniere - don Negri : "Non esistono solo i migranti. No al tradimento della missione" : "Non esistono solo i migranti, ma anche gli italiani poveri". La lezione a Papa Francesco e al suo elemosiniere Konrad Krajewski arriva da monsignor Luigi Negri, arcivescovo emerito di Ferrara-Comacchio e rappresenta al meglio il malumore che si respira in Vaticano e nella chiesa "di base" per il ge

Viva la disobbedienza dell'Elemosiniere del Papa : qualcuno deve pur fare qualcosa : Abbiamo vissuto per anni di Antigone, sublime tragico conflitto cerebrale fra coscienza e legge, e siamo finiti felicemente in un tombino romano dalle parti di Porta maggiore, dove un cardinale polacco mandato da un Papa argentino si cala a celebrare illegalità e disobbedienza, le due più straordina