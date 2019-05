Ecco chi ha finanziato Più Voci | l' associazione della Lega

GOOGLE vs HUAWEI/ Usa-Cina - Ecco chi sono le prime vittime della guerra : Ieri GOOGLE ha deciso di toglierle la licenza Android a HUAWEI. È un nuovo capitolo dello scontro globale Usa-Cina. Gli effetti

Frode prosciutto di Parma e San Daniele/ Video : Ecco come falsificano marchio Dop : Frode prosciutto di Parma e San Daniele, l'inchiesta di Report su come gli allevatori falsificano il marchio Dop. 'La Frode è ancora in corso': il Video

SFOOTING/ Risolto il "cold case" di Salvini : Ecco chi ha il pupazzetto : Rubato tanti anni fa, nessuno sapeva che fine avesse fatto. Ma dove si può facilmente nascondere un giocattolo tutto nero? In un posto tutto buio…

Panchina Juventus - scelto il successore di Allegri : Ecco il nuovo indizio : Panchina Juventus – Vinto lo scudetto da tempo, in casa Juventus tiene banco la questione legata al nuovo tecnico dopo l'annuncio ufficiale della separazione da Massimiliano Allegri dopo cinque anni di successi. Ormai è già iniziato il toto allenatore, con tanti nomi sul taccuino del presidente Agnelli oltre che dei dirigenti Paratici e Nedved.

Albano compleanno : Romina o Loredana? Ecco chi mi ha fatto gli auguri prima : Albano compie gli anni e rivela chi gli ha fatto prima gli auguri tra Romina e Loredana Oggi lunedì 20 maggio, Albano Carrisi compie settantasei anni. Il grande cantante italiano, continuamente al centro del gossip per la sua situazione sentimentale che lo vedrebbe "diviso" tra Romina Power e Loredana Lecciso, è intervenuto nella puntata de La

La frode dei prosciutti : Ecco come gli allevatori "falsificano" il marchio dop : Pina Francone Il caso dei prosciutti di Parma e San Daniele, fatti con carni di maiale allevati in Italia, ma figli di scrofe inseminate con maiale danese La grande frode dei prosciutti. Già, perché – secondo un'inchiesta di Report – un prosciutto di Parma e San Daniele su tre è contraffatto, ovvero fatto con carne di maiali allevati in Italia, ma figli di scrofe inseminate con maiali danesi. È così che vengono aggirati i ferrei ...

Grande Fratello anticipazioni - Ecco chi uscirà stasera e chi è il favorito per la vittoria : I pronostici secondo i bookmakers: Michael e Kikò i più quotati per la vittoria della sedicesima edizione

Trono di Spade : finale choc : Jon Snow uccide Daenerys - Ecco chi è il re : Sovvertiti tutti pronostici. Sul Trono di Spade non siede né Jon Snow, né Daenerys Targaren, la mamma dei Draghi. I lord e le lady superstiti, su consiglio di Tyron Lannister, eleggono...

Alimento per alimento - Ecco tutti i trucchetti (e i tempi) per conservare i prodotti aperti ed evitare rischi : Sulla conservazione delle derrate alimentari sono stati scritti veri e propri trattati. Tuttavia ci sono alcune regole poco conosciute che consentono di prolungare la vita dei cibi, soprattutto di quelli consumati soltanto in parte. Ne ho scritto tempo fa su Spesa Libera, ma dalle email che ricevo m

Chievo e Sampdoria si annullano : 0-0 a Verona - Quagliarella a sEcco : Chievo e Sampdoria pareggiano per zero a zero dopo una partita tipica di fine stagione, con le due compagini già in vacanza e senza troppa voglia. Gara dai due volti, con Pellissier e compagni che giocano meglio nel primo tempo ma poi dopo un rosso sono costretti a lasciare campo agli avversari (che

Meteo - ancora maltempo sull’Italia : tornano temporali e neve - Ecco le regioni più a rischio : Che tempo farà la prossima settimana? Secondo gli esperti del Meteo, a partire da lunedì 20 maggio su tutta l'Italia ci saranno piogge, soprattutto al Centro-Nord, e possibili nevicate sulle Alpi. Bisognerà aspettare giovedì 23 maggio per registrare temperature in risalita grazie al passaggio dell'anticiclone africano. Ma la svolta è ancora lontana.

Ecco cosa significa il segno astrologico di Archie Harrison per la famiglia reale : La presentazione del royal baby a Windsor, tra tradizioni e novità (con polemica)La presentazione del royal baby a Windsor, tra tradizioni e novità (con polemica)La presentazione del royal baby a Windsor, tra tradizioni e novità (con polemica)La presentazione del royal baby a Windsor, tra tradizioni e novità (con polemica)La presentazione del royal baby a Windsor, tra tradizioni e novità (con polemica)Royal baby britannici: è tempo di ...

Nuovo allenatore Juventus - da Sarri a Guardiola : Ecco chi è in vantaggio : Nuovo allenatore Juventus – Nuovo tormentone in casa Juve. Chi sarà il Nuovo tecnico bianconero? È ancora un rebus tutto da risolvere quello relativo all'erede di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus: tra speranze e piste facilmente raggiungibili, la società di Andrea Agnelli sta sondando varie piste e le negoziazioni decolleranno nei prossimi giorni. Il sogno resta Mauricio Pochettino:

Meghan Markle a casa con baby Sussex - Harry al matrimonio con un'altra : Ecco chi è : Giorno di festa per la Royal Family, che oggi celebra il matrimonio di Gabriella Windsor proprio lì dove un anno fa si sono sposati anche Meghan Markle e il principe Harry. Ma se l'anno...