E’ morto Niki Lauda | leggenda della F1 | aveva 70 anni

morto Niki Lauda : nel 1976 il gravissimo incidente che lo lasciò sfigurato e gli danneggiò i polmoni : E’ morta la leggenda austriaca della Formula 1 Niki Lauda. Il tre volte campione del mondo, che aveva 70 anni, è deceduto nel sonno. “Con profonda tristezza, annunciamo che il nostro amato Niki è Morto pacificamente con la sua famiglia lunedì scorso“, ha fatto sapere la famiglia con una nota pubblicata dal ‘Sun’. “I suoi risultati unici come atleta e imprenditore sono e rimarranno – si legge ancora ...

Niki Lauda morto - lo spaventoso schianto sulla pista Nuerburgring nel 1976 : “Volevo solo continuare a vivere” : Nella carriera di Niki Lauda, il campione austriaco morto ieri, non si non ricordare l’incidente che quasi lo uccise e lo lasciò sfigurato. Un terribile schianto a 200 all’ora contro una recinzione durante il Gran Premio di Germania, sulla pista di Nuerburgring nel 1976. Un impatto che danneggiò anche i suoi polmoni per cui l’anno scorso aveva subito un trapianto. “L’impatto è stato così violento che il casco mi si è ...

Addio a Niki Lauda - è morto uno dei più grandi piloti di sempre : Niki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaLo avevano soprannominato il computer. Un po’ troppo ebbe a dire il diretto interessato, Niki Lauda. «Mi sembra esagerato definirmi gelido, o come un computer. Sono solo un uomo preciso, controllato, che fa un mestiere preciso e pericoloso, un mestiere che non consente errori». ...

Niki Lauda morto a 70 anni. Mito di F1 e Ferrari - il dramma in pista al Nurburgring e i trionfi : Formula 1 e mondo Ferrari in lutto: è morto a 70 anni Niki Lauda, uno dei piloti più grandi della storia. Il campione austriaco si è spento lunedì in una clinica svizzera. "Con profondo dolore annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente circondato dalla sua famiglia lunedì 20 maggio 20