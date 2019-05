«Downton Abbey» | il primo trailer ufficiale del film

Downton Abbey lascia la tv e arriva al cinema - il trailer del film con i regnanti (video) : Dal prossimo 12 settembre Downton Abbey sbarca al cinema. La famiglia Crawley, le sue dinamiche, i suoi immortali personaggi, arrivano sul grande schermo per una sorta di film celebrativo della saga televisiva a quattro anni dalla sua conclusione.Il 12 settembre sarà il giorno in cui inizierà la distribuzione internazionale di Focus Features e Carnival films di Universal che ha da sempre prodotto la serie creata da Julian Fellowes. Il film ...

Downton Abbey - ecco il trailer in italiano del film - al cinema dal 24 ottobre : Downton Abbey tornerà il 24 ottobre al cinema. ecco il trailer in italiano del film sequel della serie inglese.La residenza dei Crowley a Downton Abbey riaprirà presto, anche se in un posto diverso rispetto al passato. Sappiamo infatti che a settembre in USA (e a ottobre in Italia) arriverà un film su Downton Abbey al cinema.La data scelta per l’Italia è il 24 ottobre, e il film sarà distribuito da Universal Pictures, da cui dipendono la ...

La nuova serie del creatore di Downton Abbey - The Gilded Age - cambia rete e vedrà la luce su HBO : Julian Fellowes non smette di sorprendere, stavolta con la sua nuova creatura: la nuova serie del creatore di Downton Abbey, The Gilded Age, cambia rete e passa da NBC alla HBO. La serie aveva ricevuto un ordine di 10 episodi dalla NBC, ma poi qualcosa è andato storto e il progetto è atterrato su HBO. La rete via cavo a pagamento ha ordinato 10 episodi di questa serie in costume, annunciata come un'epopea epica tra i milionari di New York ...

Dal creatore di Downton Abbey arriva la nuova serie storica Belgravia - un cast stellare per il romanzo di Julian Fellowes : Il papà è sempre Julian Fellowes, l'emittente è sempre ITV, ma non stiamo parlando di Downton Abbey: sono partite il 10 aprile col primo ciak le riprese della nuova serie storica Belgravia, un dramma in costume in sei episodi nato dalla penna dell'ideatore, showrunner e sceneggiatore della saga dei Crawley, Julian Fellowes, e prodotta da Carnival Films. La miniserie andrà in onda su ITV nel Regno Unito ed Epix negli Stati Uniti ed è basata ...