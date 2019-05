Downton Abbey | ecco il trailer in italiano del film | al cinema dal 24 ottobre

La nuova serie del creatore di Downton Abbey - The Gilded Age - cambia rete e vedrà la luce su HBO : Julian Fellowes non smette di sorprendere, stavolta con la sua nuova creatura: la nuova serie del creatore di Downton Abbey, The Gilded Age, cambia rete e passa da NBC alla HBO. La serie aveva ricevuto un ordine di 10 episodi dalla NBC, ma poi qualcosa è andato storto e il progetto è atterrato su HBO. La rete via cavo a pagamento ha ordinato 10 episodi di questa serie in costume, annunciata come un'epopea epica tra i milionari di New York ...