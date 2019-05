Domenica 26 maggio al Bioparco di Roma “Millepiedi | Insetti & Co ”

Le partite decisive dell’ultima giornata di Serie A si giocheranno in contemporanea Domenica 26 maggio alle 20.30 : La Lega Serie A ha annunciato che le partite dell’ultima giornata di campionato che possono decidere delle cose – la qualificazione alla Champions league, quella all’Europa League e la salvezza – si giocheranno in contemporanea domenica sera alle 20.30. Le

Elezioni Europee - orari apertura seggi : si vota Domenica 26 maggio dalle 7 alle 23 : domenica 26 maggio 2019 si svolgeranno le Elezioni Europee. I cittadini degli Stati membri dell'UE, quindi anche gli italiani, saranno chiamati alle urne per scegliere i rappresentanti del Parlamento europeo. L’Italia dovrà eleggere 76 dei 751 eurodeputati che lo compongono, oltre al presidente. Tra i principali candidati alla presidenza avremo Manfred Weber del PPE (Partito Popolare Europeo), Frans Timmermans del PSE (Partito Socialisti ...

Ascolti TV | Domenica 19 maggio 2019. Fazio 16.9%-14% - New Amsterdam 9.8% - Giletti 6.9% - Petrelluzzi 5.5% : Fabio Fazio, Mahmood e Luciana Littizzetto Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 4.058.000 spettatori pari al 16.9% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.479.000 (14%). Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.067.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.489.000 spettatori (6%) mentre FBI è la scelta di 1.510.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto ...

Domenica In – Trentaseiesima puntata del 19 maggio 2019 – Alessia Marcuzzi - Manuel Bortuzzo tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Trentaseiesima puntata del 19 maggio 2019 – Alessia Marcuzzi, Manuel Bortuzzo tra gli ospiti. sembra essere il primo ...

Replica New Amsterdam 2019 : dove rivedere la puntata di Domenica 19 maggio : New Amsterdam 2019 Replica: dove rivedere gli episodi di domenica 19 maggio Se siete nostri affezionati lettori, saprete già che la Replica di New Amsterdam 2019 in televisione non sarà disponibile. Mediaset infatti si affida unicamente ai supporti digitali per dare la possibilità al pubblico di recuperare puntate e episodi di fiction e serie TV. […] L'articolo Replica New Amsterdam 2019: dove rivedere la puntata di domenica 19 maggio ...

New Amsterdam 2019 anticipazioni Domenica 26 maggio : Max in serio pericolo : New Amsterdam anticipazioni, nuova programmazione: cambia tutto su Canale 5 Le anticipazioni di New Amsterdam di oggi nascondono una sorpresa per gli appassionati! Se la serie TV non vi basta mai, allora non vi farà molto piacere scoprire che domenica 26 maggio 2019 andrà in onda un solo episodio! La novità introdotta da Mediaset è […] L'articolo New Amsterdam 2019 anticipazioni domenica 26 maggio: Max in serio pericolo proviene da Gossip ...

Che tempo che fa - anticipazioni puntata di Domenica 19 maggio su Rai 1 : anticipazioni ed ospiti della puntata del 19 maggio di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck

Stasera in TV : i Film di Oggi Domenica 19 Maggio 2019 : Film Stasera in TV: Io prima di te, Io, loro e Lara, L'ultimo dominatore dell'aria, Alpha and Omega, Doomsday, Lonely Hearts, La giuria, Anna and the King.

NEW AMSTERDAM - anticipazioni episodi di Domenica 19 maggio : domenica 19 maggio 2019 in prima serata su Canale 5 ci attende un nuovo appuntamento con il medical New AMSTERDAM. Vediamo cosa succederà nei tre episodi che saranno mandati in onda, ecco le anticipazioni ufficiali: New AMSTERDAM: trama episodio “RE DI SPADE” New York è sotto una tempesta di neve e la maggior parte delle cliniche private ha chiuso i battenti. Resosi conto che le ambulanze non possono arrivare, Max decide di inviare il personale ...

