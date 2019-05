Domani al Senato incontro Roma Club Parlamento per il caso De Rossi

Greta oggi al Senato. Domani la manifestazione a Piazza del Popolo : La presidente Casellati ha ringraziato la ragazza per il suo coraggio. 'Milioni di studenti sono andati in sciopero per il clima, e nulla è cambiato. Perché queste persone importanti si congratulano ...

Fibrosi cistica : Domani al Senato il punto su progressi e nuove sfide per l’assistenza e per i pazienti : Fibrosi cistica, il punto sui progressi e sulle nuove sfide per l’assistenza e per i pazienti: se ne parlerà mercoledì 3 aprile, a partire dalle ore 10.30 presso la Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro (ISMA) – Senato della Repubblica, nel corso del convegno “25 anni di tutele e diritti dalla Legge 548/93” promosso dalla Lega Italiana Fibrosi cistica (LIFC), su iniziativa della Senatrice Paola Binetti, con il contributo non ...

Decretone su quota 100 e rdc Domani in esame al Senato - atteso il via libera : Il testo del Decretone unico è approdato ormai a Palazzo Madama. Dopo il via libera della Camera, infatti, il testo dovrà essere sottoposto ad una terza lettura prima della conversione in legge definitiva. Entro il 29 marzo, il maxi decreto unico che contiene quota 100 e reddito di cittadinanza dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Si attende l'esame del Decretone a Palazzo Madama Intanto, giorno martedì 26 marzo, Palazzo Madama ha ...

