Dl Sicurezza bis | sanzioni per le navi | ma salta riferimento al soccorso dei migranti 

Decreto Sicurezza-bis - la bozza : niente multe per chi soccorre i migranti. Sanzioni solo alle navi : Via le multe per chi soccorre i migranti, ma restano le Sanzioni fino a 50mila euro per le navi che violano le norme ed entrano nelle acque territoriali italiane: sono alcuni dei punti previsti...

Dl Sicurezza bis : resta la multa alle naviVia i riferimenti ai "soccorsi ai migranti" : L'ultima bozza circolata prevede sanzioni amministrative per le navi che violano le acque territoriali italiane. Nessuna menzione al soccorso di esseri umani.

Sicurezza bis - Viminale : “Limature finite - testo pronto per ok domani”. Di Maio : “Ancora dubbi - fugarli prima di cdm” : Per il Viminale il testo è pronto e si aspetta solo la convocazione del Consiglio dei ministri, dove verrà esaminato. Per Di Maio, invece, prima di portare il provvedimento nella riunione di governo bisogna prima risolvere i dubbi. Che quindi ci sono ancora. Sul Decreto Sicurezza bis, quindi, la partita è tutta da giocare, con l’ormai consueto botta e risposta tra alleati di governo a movimentarne l’iter burocratico. Da una parte la ...

Cambia il dl Sicurezza bis : restano sanzioni per le navi ma sparisce il riferimento ai migranti : restano le multe alle navi che non rispettano le normative, ma sparisce il riferimento agli interventi di soccorso ai migranti dalla nuova bozza del decreto sicurezza bis licenziata oggi dal Viminale. Nella versione precedente si prevedevano sanzioni (da 10mila a 50mila euro) per le navi che soccorrevano migranti violando le norme e le istruzioni “delle autorità responsabili dell’area in cui ha luogo l’operazione di ...

Decreto Sicurezza-bis - la bozza : niente multe per chi soccorre i migranti. Sanzioni solo alle navi : Via le multe per chi soccorre i migranti, ma restano le Sanzioni fino a 50mila euro per le navi che violano le norme ed entrano nelle acque territoriali italiane: sono alcuni dei punti previsti...

Decreto Sicurezza bis - il nuovo testo : nave non confiscata se sbarcano più di 100 migranti. Niente multe legate ai soccorsi : Le modifiche del Viminale: restano le sanzioni ma salta il riferimento esplicito alle azioni di soccorso

Salvini corregge il Sicurezza bis "Adesso non ci sono più alibi..." : Chiara Sarra ?IL DOCUMENTO: La bozza del decreto Sicurezza bisIl Viminale lima il decreto Sicurezza bis: spariscono le multe legate al numero di migranti, ma restano sanzioni e confisca per le navi che violano i divieti Via "qualsiasi perplessità" e ogni "alibi". Dopo il Consiglio dei ministri di fuoco che ha rimandato ogni decisione sul decreto Sicurezza bis voluto da Matteo Salvini per contrastare le ong che caricano migranti nel ...

Decreto Sicurezza-bis - dall'ultima bozza spariscono le multe legate "allo sbarco dei migranti" : Dopo le osservazioni del Quirinale, il Viminale modifica il testo: sanzioni per le navi che non osservano i divieti. Salvini: "Ora lo si approvi domani"

I problemi del decreto Sicurezza-bis di Matteo Salvini : (foto: Andreas Solaro/Afp/Getty Images) Il Consiglio dei ministri, convocato nella tarda serata del 20 maggio, non ha approvato il decreto sicurezza bis, il provvedimento voluto da Matteo Salvini dopo il suo già approvato decreto sicurezza. Stando a quanto si apprende, il mancato via libera è frutto di un intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che avrebbe segnalato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte “alcune ...

Il Governo litiga sul dl Sicurezza-bis ma non ha ancora attuato il primo : La partita sul decreto sicurezza-bis - ora ai supplementari per le ultime limature al testo - porta con sé un paradosso. Nella corsa pre elettorale al consenso che non permette rinvii il Governo sembra aver dimenticato la fase uno dell’operazione: a sei mesi dalla conversione in legge il primo decreto sicurezza resta ancora inattuato: su 17 decreti previsti solo uno ha visto la luce...

Il Governo litiga sul dl Sicurezza-bis ma «dimentica» di attuare il primo : La partita sul decreto sicurezza-bis - ora ai supplementari per le ultime limature al testo - porta con sé un paradosso. Nella corsa pre elettorale al consenso che non permette rinvii il Governo sembra aver dimenticato la fase uno dell’operazione: a sei mesi dalla conversione in legge il primo decreto sicurezza resta ancora inattuato: su 17 decreti previsti solo uno ha visto la luce...

Onu contro Salvini : il Decreto Sicurezza bis va contro i diritti umani : L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha fatto una richiesta chiara al governo italiano: il Decreto Sicurezza bis voluto da Salvini e dalla Lega va ritirato, poiché potrebbe compromettere i diritti umani dei migranti. Anche su questo punto, il consiglio dei ministri di questa notte si è bloccato. Il leader della Lega però si dice deciso a proseguire sulla propria strada. Onu: Decreto Sicurezza Bis è una minaccia per i diritti umani dei ...

Decreto Sicurezza bis - Salvini : rinvio sarebbe favore a camorristi : Decreto Sicurezza bis, Salvini: rinvio sarebbe favore a camorristi"Io ho fatto i compiti a casa, questo è un Decreto per la lotta alla camorra

Salvini : Sicurezza bis limato - io pronto : 10.42 "Il decreto Sicurezza bis si occupa di lotta a camorra e scafisti, difesa di poliziotti e carabinieri in strada, dà più potere alle forze dell'ordine, combatte la violenza fuori dagli stadi. Sono 17 articoli pronti, limati ieri notte. Il decreto è pronto, io sono pronto, non è un testo che serve a Salvini, ma agli italiani e prima viene approvato meglio é. Se qualcuno dice facciamo dopo le elezioni perché sennò gli italiani votano Lega ...