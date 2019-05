Dl Sicurezza bis | Di Maio | “Lo facciamo perché qualcuno si è dimenticato qualcosa nel

ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2019) “Sul decretobis è in corso una interlocuzione tra il governo e il Quirinale per eliminare alcuni dubbi di incostituzionalità. Finchè non saranno risolti questi dubbi è inutile parlarne in Consiglio dei ministri”. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di, durante la presentazione, al Tempio di Adriano, della Fase 2 del governo del cambiamento, che frena davanti ai desideri di Matteo Salvini di voler approvare domani in Cdm il provvedimento. Il capo politico M5s non risparmia critiche al provvedimento voluto dal leader della Lega: “Quei due, tre milioni per i rimpatri – indicati nel testo del decreto – non so cosa ci permetteranno di fare. La norma sui rimpatri è evidentementemancava nel primo decreto”. Politica Di F. Q..bis, Viminale: “Limature finite, ...

matteosalvinimi : Decreto sicurezza bis per combattere camorristi, spacciatori e scafisti, un fondo per difendere gli anziani truffat… - matteosalvinimi : E qualcuno non vuole il Decreto Sicurezza Bis che inasprisce le pene per chi aggredisce le Forze dell'Ordine? E qua… - matteosalvinimi : #Salvini: il Decreto Sicurezza Bis non serve a Salvini, serve agli italiani, aiuta Polizia e Carabinieri, combatte… -