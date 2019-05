Dish AirTV Mini è un dongle per lo streaming 4K con Android TV che costa 79 dollari

tuttoandroid

(Di martedì 21 maggio 2019)ha rivelato in sordina un nuovo prodotto denominato, unper loeconomico basato suTV.Il dispositivo offreTV in un fattore di forma, caratteristica a oggi presente solo per l'ADT-2, un dispositivo per sviluppatori fornito da Google e non disponibile per la vendita alle masse. L'articoloè unper lo4K conTV che79proviene da Tutto