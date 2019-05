Diplomati magistrale | depennamento Gae al via | chi riguarda?

scuolainforma

(Di martedì 21 maggio 2019) L’ufficio Scolastico di Siena ha pubblicato un avviso in cui comunica ildeiinseriti in GAE, a seguito di Decreti Monocratici dei TAR, non confermati in camera di consiglio. La motivazione è così espressa: “VISTO E CONSIDERATO che, nei casi in cui l’inserimento con riserva (o a pieno titolo) in GAE degli aspiranti scaturisce esclusivamente da decreti cautelari ai quali non è seguito alcun pronunciamento collegiale (ordinanza/sentenza) né di merito né cautelare e quindi quando detti decreti hanno esaurito i suoi effetti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 56, comma 4, D.L.vo 104 del 2.7.2010, gli aspiranti non sono più sostenuti da titolo idoneo; Si accerta pertanto la necessità, in ragione di quanto precede, di avviare i relativi necessari procedimenti di.” Accertamenti suiin Gae La stessa nota ...

