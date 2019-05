Di Maio | Vedo nervosismo nella Lega | sono paranoici Con Salvini rapporti meno

blogo

(Di martedì 21 maggio 2019) Il vicepremier Luigi Di, dopo la movimentata giornata di ieri con due Consigli dei Ministri, di cui uno finito molto tardi, questa mattina si è presentato in tv, alle 9 in punto, in colmento con Mattino 5, su Canale 5. Incalzato dal conduttore Francesco Vecchi, il leader del MoVimento 5 Stelle ha ammesso:"del. Leggo che il viceministro Rixi dice che i 5 stelleil partito delle procure. Stanno diventando. Ieri l'attacco a Conte è stato ingiusto, non si può minacciare una crisi ogni giorno"Poi ha ribadito:"Laè diventata nervosa quando abbiamo chiesto le dimissioni di Siri, ma quando governi con il M5S non puoi aspettarti altro sulla corruzione che l'intransigenza. Io auguro a Siri di essere innocente, ma se un membro del governo è coinvolto in una inchiesta per corruzione devi metterti in panchina"E suicon:"Devo ...

