Di Maio | Sono molto innamorato Io e Virginia ci vediamo sempre e dormiamo

Luigi Di Maio difende Conte dagli attacchi della Lega : “Sono nervosi - stanno perdendo la testa” : Luigi Di Maio si schiera in difesa del presidente del Giuseppe Conte, dopo le accuse di imparzialità da parte della Lega, attaccando a sua volta il Carroccio: "L’attacco al premier che non ha parlato durante la campagna elettorale credo sia un segnale di nervosismo della Lega. La Lega sta perdendo un po' la testa".Continua a leggere

Bollo auto - Consulta : “Le Regioni possono introdurre esenzioni”. Di Maio : “Buona notizia - è una tassa ingiusta” : Le Regioni sono libere di introdurre esenzioni fiscali sul Bollo auto. La ha deciso la Corte costituzionale, che ha precisato come gli enti locali siano tenuti a non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale ma possano al contrario decidere di rivedere al ribasso la tassa automobilistica. Il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato dicendo che è “una buona notizia perché il Bollo auto è una tassa ...

C'è una cosa su cui Di Maio e Salvini sono d'accordo. Ed è una lettera : Tra le tante fonti di tensione che scuotono il governo, su un punto Matteo Salvini e Luigi Di Maio si trovano d'accordo: la condanna della lettera inviata dalle Nazioni Unite all'Italia. Gli azionisti del governo ritengono la presa di posizione dell'Onu tanto estemporanea da diventare comica: "A me sembra surreale che l'Onu commenti un decreto che non abbiamo ancora discusso in Consiglio dei Ministri e che io neanche ho letto nel suo testo ...

Luigi Di Maio - il grillino vede Salvini e scappa dal convegno : come si sono evitati : L'ultimo segnale evidente di quanto sia degenerato il rapporto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio è arrivato dall'assemblea di Confagricoltura, a Milano. I due vicepremier hanno fatto di tutto per evitare qualsiasi tipo di contatto, riuscendo così a non incrociarsi mai, nonostante fossero entrambi i

Matteo Salvini si lega a Luigi Di Maio : "Basta insulti - ma non ci sono maggioranze alternative" : legato mani a piedi a Luigi Di Maio, più per necessità che per convinzione. Matteo Salvini, intervistato dal Corriere della Sera, conferma di voler continuare a governare con il Movimento 5 Stelle, perché "abbiamo troppo da fare e non esiste una maggioranza alternativa". E questo nonostante siano "t

Salvini : «Troppa sintonia tra M5S e Pd» Di Maio : sono subdoli - Dio ce ne scampi : Nuovo scontro tra gli alleati. La Lega accusa i Cinque Stelle di collateralismo a sinistra. La replica: «Mantenere le promesse. Con il Pd non voglio averci niente a che fare»

Zingaretti : "Di Maio e Salvini non sono avversari - ma complici. È il governo dell'inciucio e delle poltrone" : Nicola Zingaretti ha rilasciato un'intervista a Goffredo De Marchis pubblicata oggi su la Repubblica e ha parlato molto dell'attuale governo Conte e dei rapporti tra Lega e MoVimento 5 Stelle, che sembrano sempre in lite. Il segretario del PD, invece, ha un'altra opinione:"Ma stanno litigando? La risposta è no. Di Maio tutti i giorni conferma che la volontà del suo movimento è governare altri 4 anni con Salvini, dice che è una vergogna ...

Luigi Di Maio - siamo a questo punto : "Salvini - basta coi fucili. Io sono moderato e la Lega troppo a destra" : "basta coi fucili". Tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini ormai siamo a questo punto: sulla carta alleati di governo, in pratica pronti a cannoneggiarsi a vicenda. L'intervista del leader del Movimento 5 Stelle a Repubblica è ricca di segnali di guerra: "sono una persona moderata - assicura il grillino

Governo - Di Maio : “C’è nervosismo nelle piazze. Basta slogan - lavoriamo”. Lega : “I reati sono in calo - i morti sul lavoro no” : L’ultimo fronte che divide Lega e M5s diventa la tensione nelle piazze: Luigi Di Maio chiede lo stop a slogan e polemiche che alimentano una “divisone tra estremismi”, la Lega risponde spiegando che i “reati in Italia sono in calo” mentre i morti e gli infortuni sul lavoro “sono in aumento”. Come dire: il ministro dell’Interno sta lavorando bene, il vicepremier pentastellato – che ha la ...

Le dimissioni di Siri non sono state chieste per far precipitare la Lega nei sondaggi - dice Di Maio : "Se c'è un'ombra pesante su un politico quel politico si deve mettere in panchina. Il caso Siri era un problema da risolvere in tre ore non in tre settimane". Lo ha detto a Pescara il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, giunto in città in occasione del tour #ContinuareXCambiare - europee 2019. "Io mi auguro che - ha aggiunto - Siri sia innocente, ma contro la corruzione chi è al governo deve dare l'esempio. Non potevo consentire che ...

Decreto Sicurezza - Di Maio : «Nulla sui rimpatri - sono deluso» | : Continua lo scontro con Salvini: «Non vorrei che il Decreto Sicurezza fosse l’ennesima iniziativa per coprire il caso Siri»

Decreto Sicurezza bis - Di Maio : “Sono deluso - non c’è nulla sui rimpatri. Iniziativa per coprire caso Siri” : “Decreto Sicurezza bis? Sono deluso, non c’è nulla sui rimpatri”. A rivendicarlo il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, dopo che già in casa pentastellata era filtrata una certa irritazione sul provvedimento rilanciato da Matteo Salvini. Sul fenomeno migrazione e sui rimpatri in particolare “Se voteremo il Decreto? Ancora abbiamo letto solo la bozza, ma ripeto non c’è nulla ...

Conte 'Non comanda Salvini'. Di Maio 'La Lega non perda la testa. I ministri non sono pagati per lamentarsi' : ... Giuseppe Conte: 'Senza urlare o sbraitare, senza minacce al mondo, in poche ore, grazie soprattutto al lavoro del presidente Conte, siamo riusciti a salvare la vita a quelle persone e a fare in modo ...

Di Maio 'La Lega non perda la testa. I ministri non sono pagati per lamentarsi'. Conte 'Non comanda Salvini' : Un mix di apparenti aperture e di bordate. Il messaggio mattutino su Facebook di Luigi Di Maio - nei confronti della Lega - tiene insieme i due registri. Ma il tono polemico è evidente. Il leader ...