Decreto Sicurezza Bis | Salvini modifica ma Di Maio lo stronca

Decreto Sicurezza bis - M5S : “Con le correzioni è svuotato”. Salvini : “Nessun arretramento” : Per rispondere alle perplessità del Colle il Viminale ha licenziato oggi una nuova versione del Decreto, che per Salvini potrebbe essere approvato già domani, e comunque prima delle elezioni europee. Dal M5S attaccano: "In pratica è diventato un Decreto vuoto, ora a che serve non si sa"Continua a leggere

Decreto Sicurezza bis : multa e confisca alle navi - ma niente riferimenti ai soccorsi : E alla quarta bozza sparirono i migranti dal Decreto sicurezza-bis. Gli uffici legislativi del Viminale hanno licenziato l'ultima versione del testo, dopo il braccio di ferro...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Decreto Sicurezza-bis - c'è nuova bozza - 21 maggio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. E' morto all'età di 70 anni il tre volte campione del mondo di Formula 1, Niki Lauda, 21 maggio 2019,

Decreto Sicurezza bis - il nuovo testo : nave non confiscata se sbarcano più di 100 migranti Niente multe legate ai soccorsi : Le modifiche del Viminale: restano le sanzioni ma salta il riferimento esplicito alle azioni di soccorso

Decreto sicurezza-bis - la bozza : niente multe per chi soccorre i migranti. Sanzioni solo alle navi : Via le multe per chi soccorre i migranti, ma restano le Sanzioni fino a 50mila euro per le navi che violano le norme ed entrano nelle acque territoriali italiane: sono alcuni dei punti previsti...

Decreto sicurezza-bis - dall'ultima bozza spariscono le multe legate "allo sbarco dei migranti" : Dopo le osservazioni del Quirinale, il Viminale modifica il testo: sanzioni per le navi che non osservano i divieti. Salvini: "Ora lo si approvi domani"

Tria : «Niente coperture per il dl famiglia Di Maio : «Non è vero - i soldi ci sono» Duello sulla sicurezza - il Decreto slitta : Tensione per la decisione di far slittare il decreto. Di Maio «E’ una priorità». Il ministro dell’Economia attacca anche gli 80 euro di Renzi: «Erano sbagliati, costarono 10 miliardi: verranno riassorbiti»

I problemi del Decreto sicurezza-bis di Matteo Salvini : (foto: Andreas Solaro/Afp/Getty Images) Il Consiglio dei ministri, convocato nella tarda serata del 20 maggio, non ha approvato il decreto sicurezza bis, il provvedimento voluto da Matteo Salvini dopo il suo già approvato decreto sicurezza. Stando a quanto si apprende, il mancato via libera è frutto di un intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che avrebbe segnalato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte “alcune ...

Sicurezza - legge solo sulla carta : dopo sei mesi attuato un solo Decreto su 17 : La partita sul decreto Sicurezza-bis - ora ai supplementari per le ultime limature al testo - porta con sé un paradosso. Nella corsa pre elettorale al consenso che non permette rinvii il Governo sembra aver dimenticato la fase uno dell’operazione: a sei mesi dalla conversione in legge il primo decreto Sicurezza resta ancora inattuato: su 17 decreti previsti solo uno ha visto la luce...

Matteo Salvini - Decreto Sicurezza già limato "ma non stravolto". Diktat a Conte e Di Maio : ora niente alibi : "Il testo non può essere stravolto". Dal Viminale, dopo "una mattinata di lavoro", fanno sapere come il decreto sicurezza bis stoppato dal premier Giuseppe Conte nel cdm notturno di lunedì sia stato modificato. Questo per recepire le indicazioni del Quirinale e risolvere le "criticità" di cui Conte

Onu contro Salvini : il Decreto Sicurezza Bis va contro i diritti umani : L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha fatto una richiesta chiara al governo italiano: il Decreto Sicurezza bis voluto da Salvini e dalla Lega va ritirato, poiché potrebbe compromettere i diritti umani dei migranti. Anche su questo punto, il consiglio dei ministri di questa notte si è bloccato. Il leader della Lega però si dice deciso a proseguire sulla propria strada. Onu: Decreto Sicurezza Bis è una minaccia per i diritti umani dei ...