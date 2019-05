Decreto Sicurezza bis, M5S: “Con le correzioni è svuotato”. Salvini: “Nessun arretramento” (Di martedì 21 maggio 2019) Per rispondere alle perplessità del Colle il Viminale ha licenziato oggi una nuova versione del Decreto, che per Salvini potrebbe essere approvato già domani, e comunque prima delle elezioni europee. Dal M5S attaccano: "In pratica è diventato un Decreto vuoto, ora a che serve non si sa"



