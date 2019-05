Decreto famiglia | scontro Tria-M5S sulle coperture

Gli 80 euro di Renzi verranno tolti lo spiega Tria e sul Decreto famiglia ancora ci sono ostacoli : Una manovra finanziaria quella annunciata da Tria, il bonus Renzi di 80 euro verrà assorbito e sul DL Famiglia bisogna individuare le coperture che secondo i grillini ci sono Il cosiddetto “bonus Renzi” da 80 euro al mese è “tecnicamente sbagliato” e per questo “va riassorbito” nell’ambito di una complessiva riforma fiscale. E’ questa l’opinione … Continue reading Gli 80 euro di Renzi ...

Scontro Tria-M5S : rinviato il Decreto famiglia per mancanza di coperture : Intervistato ad Agorà su Rai3, il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, annuncia lo slittamento dell'attuazione del decreto famiglia, il provvedimento caro al Movimento Cinque Stelle di Luigi Di Maio. Secondo quanto riportato dal Ministro, il suddetto rinvio si è reso necessario in quanto ''non sarebbero state individuate le coperture sul miliardo avanzato dal reddito di cittadinanza''. 'E' importante ricreare un clima di fiducia' Nel corso ...

Tria : “Mancano le coperture per il Decreto Famiglia”. Il M5S lo smentisce : “Curioso le neghi” : «Nella legge di bilancio si dovrà vedere come trovare coperture alternative all’Iva per finanziare i nostri programmi». Così Giovanni Tria, ministro dell’Economia, ad Agorà su Raitre, parlando delle coperture necessarie per scongiurare nel 2020 l’aumento dell’Iva. «Quello che faremo nei prossimi anni è scritto nel Def, che è stato approvato dal gov...

Decreto famiglia - Tria : “Coperture non individuate. Salvini e lo sforamento del 3%? C’è una campagna elettorale in atto” : Le coperture per il Decreto Famiglia “per ora non sono state individuate” e quindi il provvedimento è stato rinviato. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, spiega in un’intervista ad Agorà, su Rai Tre, perché il pacchetto di misure portato in Consiglio di ministri non ha ricevuto il via libera nelle ore in cui il governo discuteva con toni accesi del dl Sicurezza. “Non sappiamo cosa sia questo miliardo. Se si ...

Decreto FAMIGLIA/ Ecco perché le giovani coppie bocciano la proposta Di Maio : Il Consiglio dei ministri ha discusso le proposte di Di Maio. Ma le giovani coppie chiedono impegni e progetti più strutturali

Sicurezza bis - è l'ora del Cdm | Sul tavolo anche il Decreto famiglia - ma pesano le tensioni : Luigi Di Maio chiede alla Lega meno polemiche e più fatti. In giornata atteso un Cdm su Sicurezza bis e famiglia

Decreto famiglia - Di Maio contro la Lega : «Non sabotate - in gioco il futuro del governo» : Famiglia, Di Maio non usa giri di parole e accusa: «Qualcuno prova a sabotare Decreto, non ci stò». «Io lo dico forte e chiaro: sulle famiglie si regge il futuro di...

Governo - Di Maio duro con Salvini : “Basta ostruzionismo. Su Decreto famiglia si gioca tenuta dell’esecutivo” : “Il Governo deve andare avanti ma se ogni occasione diventa pretesto per creare tensione sono preoccupato. Che senso ha un Governo del cambiamento che non fa velocemente un decreto per destinare un miliardo di euro di risorse che avanzano alle famiglie italiane che fanno figli e oggi sono meno sostenute di Europa”. Così Luigi Di Maio a Torino. Politica | Di F. Q.. Dl famiglia, Di Maio: ...

Nel Decreto crescita arriva il bonus famiglia : bonus bebé più ampio e sconti su latte e pannolini : bonus bebè che passa da 80 a 110 euro al mese per un anno per i nuovi nati e detrazione al 19% delle spese per i prodotti della prima infanzia, dal latte ai pannolini, fino a un tetto di 1.800 euro. Sono le norme leghiste proposte negli emendamenti presentati al decreto crescita dal ministro Fontana che utilizzano per le coperture i risparmi del reddito di cittadinanza (51 milioni nel 2019, 315 milioni nel 2020 e 300 milioni nel 2021 per ...