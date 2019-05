Deborah torna libera Prima di colpire il padre  gli disse | «Fermati»

corriere

(Di martedì 21 maggio 2019) Lorenzo Sciacquatori da tempo vessava la famiglia. La Procura ha spiegato che l’atto «si può qualificare allo stato come episodio di eccesso colposo». Dopo averlo colpito la ragazza si è disperata: «Papà non mi lasciare ti voglio bene, perdonami, non volevo»

