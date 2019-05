Il dolore di Deborah : «Ho ucciso mio padre - era violento : ma ora vorrei chiedere scusa» : «No, non doveva morire». È incredula Deborah quando le comunicano che il padre, Lorenzo Sciacquatori, 41 anni, non c?è più. «Sono distrutta, adesso non mi...

Violenza : Deborah che ha ucciso il padre - perché può essere legittima difesa : Non era la prima che da quella casa venivano urla e litigi, era l’ennesima ed è finita in tragedia. Deborah, 19enne studentessa di Monterotondo Scalo ha colpito il padre con un coltello da cucina. Lorenzo Sciacquatori è morto in ospedale, la figlia è agli arresti domiciliari. La procura valuta anche la legittima difesa per la diciannovenne arrestata dai carabinieri per omicidio volontario. Il comportamento violento del padre era stato segnalato ...

Chi è Deborah Sciacquatori - la 19enne che ha ucciso il padre violento : Di Deborah Sciacquatori a Monterotondo tutti ne parlano bene. La 19enne che ha ucciso il padre violento per difendere la madre dall’ennesima aggressione, viene descritta come una ragazza modello, dedita allo studio, solita a dedicarsi a piccoli lavoretti per mantenersi. Si legge sul Corriere della sera:“Deborah è una ragazza conosciuta a Monterotondo - spiegano a Monterotondo Scalo -, si è sempre data da fare, ...