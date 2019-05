Debito pubblico | Austria e Germania vincono il premio amnesia Ma per l’Italia una

ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2019) Da tempo ilsovrano è il convitato di pietra della vita pubblica. Nell’ultimo anno, politica e media, finanza e festival di Sanremo hanno girato attorno a un unico oggetto: i soldi. E la paura della bancarotta di Stato ha disturbato il sonno degli italiani. Come prendere per le corna il quartodel mondo in proporzione al prodotto interno lordo dopo Giappone, Grecia e Libano? In soldoni, il quinto al mondo, dopo Stati Uniti, Giappone, Cina e. Gli Stati Uniti – nel 1960 il più grande creditore del mondo – sono oggi il più grandere del pianeta, con una posizioneria netta di 8mila miliardi di dollari. L’Eurozona segue a ruota, ma la sua posizione netta è di soli 633 miliardi in “rosso”. Il maggior creditore è la Cina: in base ai dati del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) gli eredi di Mao Zedong vantano crediti per quasi 2mila ...

Linkiesta : Sapete perché siamo l'unico Paese in cui la parola spread è in grado di far cadere i governi? Perché abbiamo 2.358,… - CottarelliCPI : Convegno sul debito pubblico oggi a Torino: abbiamo presentato un lavoro che mostra che NESSUNO dei paesi avanzati… - CottarelliCPI : Dopo la nuova impennata dello #spread, Tria dice che il nervosismo dei mercati è ingiustificato… boh con il debito… -