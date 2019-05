Dà fuoco alla sede dei vigili | due morti Arrestato straniero

Dà fuoco alla sede dei vigili : due morti - 17 intossicati Fermato uomo - forse vendetta : Fermato uno straniero di orgine marocchina. L’uomo ha appiccato il fuoco nella sede della polizia locale. Le fiamme si sono estese nell’intera palazzina intossicando altre diciassette persone

Lui fan sfegatato di Jennifer Lopez - lei gelosissima da fuoco alla sua barca : Una donna della Florida, Shannon Wriska, 34enne madre di tre figli, è stata arrestata per aggressione ed incendio doloso. Il motivo? La donna era gelosa di Jennifer Lopez. Tutto era iniziato quando stava guardando un film con l’attrice come protagonista assieme al marito Robert, e a lei non piaceva come l’uomo guardava Jennifer Lopez. Hanno iniziato a litigare, ma alla fine tutto sembrava essersi calmato e i due erano andati a letto. ...

Spread e paura dell'Italexit - Salvini gioca col fuoco. Allarme di Bankitalia : Il rischio di un’Italexit, termine orrendo per indicare l’uscita dell’Italia dall’Euro, non è solo una battuta da campagna elettorale ma è qualcosa di più insidioso, certamente reale, che i mercati hanno già cominciato a registrare con l’innalzamento dello Spread in questi giorni, e più in generale nel primo anno di governo sovranista. E lo Spread alto non è qualcosa ...

Maltempo Veneto : allagamenti e smottamenti - oltre 170 interventi dei Vigili del fuoco : Sono oltre 170 gli interventi dei Vigili del Fuoco, in tanti liberi dal servizio e corsi in piena notte, per il Maltempo che dalla serata di ieri sta interessando la regione Veneto. Particolarmente colpito il vicentino con oltre 80 interventi per allagamenti, rimozione piante dalla sede stradale e smottamenti. Richieste di soccorso soprattutto nella zona di Schio e dell’alto vicentino. Poco prima dell’alba tre giovani a bordo di ...

Aereo russo in fiamme in atterraggio - 41 morti : «Esploso in una palla di fuoco» : Una scena apocalittica quella dell’Aereo Sukhoi Superjet-100 in fiamme che compie un atterraggio di emergenza all’aeroporto Sheremetyevo, poco fuori Mosca, dal quale era decollato poco prima diretto a Murmansk. E dal quale, una volta a terra avvolto dal fuco e dalle fiamme, i passeggeri superstiti fuggono lungo gli scivoli in preda al panico. «Sono riuscito a saltare fuori, ma è stato un miracolo. L’Aereo è esploso in una palla di fuoco» ha ...

L'aereo è una palla di fuoco. Un morto e decine di feriti : Si è incendiato e le fiamme hanno invaso l'intera pista di atterraggio. Un aereo passeggeri Sukhoi della compagnia di bandiera russa Aeroflot si è incendiato ed è stato costretto ad un atterraggio di ...

Due baite a fuoco alla Brughiera ieri notte : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Due baite a fuoco alla Brughiera ...

Mattarella visita Notre-Dame : “Qui per testimoniare amicizia alla Francia. Europa sia riconoscente ai Vigili del fuoco” : “Sono qui per testimoniare la grande amicizia dell’Italia nei confronti della Francia e qui a Notre Dame perché è un vero archivio di memoria”. Sergio Mattarella sceglie di sottolineare la vicinanza tra Roma e Parigi durante la sua visita alla cattedrale colpita da un grave incendio il 15 aprile. “Tutti i principali avvenimenti di Francia dal 1200 in poi sono passati da qui e in questa cattedrale si specchia tanta parte della ...

Roma - a fuoco una discarica abusiva alla periferia est : fumo e fiamme nella notte| : Le fiamme nella notte di giovedì. L’area era stata sequestrata lo scorso febbraio. Gli allarmi inascoltati dei cittadini

Sacchi : 'Ai bianconeri l'eliminazione dalla Champions brucia - avranno il fuoco dentro' : Mancano poche giornate alla fine del campionato italiano, ma già sono stati emessi alcuni verdetti: la Juventus ha conquistato lo scudetto e una squadra, il Chievo Verona, è stata retrocessa. La sfida più avvincente da seguire rimane dunque quella per approdare Champions League. Per il terzo e il quarto posto è una corsa tra Inter (61 punti), Milan, Atalanta (56 punti), Torino (53) e Lazio (52). Di questa avvincente corsa a cinque ne ha parlato ...

Libia - nel vuoto l'appello per il cessate il fuoco. Il governo di Serraj : 'No alla tregua - via da Tripoli le truppe di Haftar' : Intanto proseguono gli scontri a sud della capitale. Intesa fra Italia e Francia: per la Libia occorre una soluzione politica. Vertice fra i due paesi la prossima settimana

New York - tenta di dar fuoco alla cattedrale di St. Patrick : voleva bruciarla come Notre-Dame? : Il 37enne è stato fermato dell'ingresso nella chiesa. Aveva taniche di benzina, liquido infiammabile e accendini. All'inizio di questa settimana, c'è stato un incendio nella cattedrale di San Giovanni il Divino a Manhattan. I fatti arrivano a pochi giorni dal dramma di Parigi.Continua a leggere

Gerusalemme : mentre Notre-Dame bruciava - fuoco anche alla moschea di al-Aqsa : Una notizia rimbalzata nelle ultime ore ha destato non poca curiosità. Le autorità di Gerusalemme e i principali media internazionali hanno informato che lunedì sera, mentre la cattedrale di Notre-Dame di Parigi veniva pesantemente danneggiata da un devastante incendio, anche un altro edificio religioso, simbolo dell'Islam, veniva avvolto dalle fiamme. Stiamo parlando della moschea di al-Aqsa, che sorge nella cosiddetta "Spianata delle moschee", ...

Terrorismo : il palermitano 'Yusuf' - 'Che Allah punisca miscredenti con fuoco ardente' : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - "Che Allah punisca i miscredenti con il fuoco ardente". A dirlo è il palermitano Giuseppe Frittitta, detto 'Yusuf', arrestato all'alba di oggi dalla Digos di Palermo in Brianza con l'accusa di Terrorismo islamico. Durante una conversazione, registrata dalla Polizia, Fr