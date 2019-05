Da 2 anni sono perseguitato perché gay | il mio vicino di casa ha provato a

Caso Prati - Eliana spiazza : 'Sono vittima - ho avuto un fidanzato fantasma per 10 anni' : Il comunicato stampa che Mediaset ha diramato nella giornata di oggi sta facendo molto discutere. A tre giorni da una nuova puntata di Live-Non è la D'Urso, la produzione ha deciso di dare un'importante anticipazione di quello che succederà in studio mercoledì 22 maggio. Eliana Michelazzo ha deciso di raccontare la sua verità sul Caso di Pamela Prati ed ha cominciato a farlo rilasciando delle dichiarazioni scioccanti su Mark Caltagirone e sulla ...

Giannini : “De Rossi? Ci sono rimasto male. Sul futuro allenatore della Roma…” : “Il caso De Rossi? sono rimasto male come tutti. La tempistica e i modi sono stati sbagliati per un uomo come Daniele che ha messo sempre davanti a tutto l’attaccamento alla maglia giallorossa. E’ normale vedere oggi manifestazioni di affetto per lui e contestazioni per la società. Per l’ultima gara di De Rossi mi aspetto un grandissimo saluto della città per un grande calciatore, un grande uomo e un grande ...

Le persone che causarono il panico in piazza San Carlo a Torino durante la finale di Champions League del 2017 sono state condannate a 10 anni di carcere : Le persone che il 3 giugno 2017, durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, scatenarono il panico in piazza San Carlo a Torino sono state condannate a 10 anni di carcere per omicidio preterintenzionale, lesioni, furto

Le persone che causarono il panico in piazza San Carlo a Torino durante la finale di Champions League del 2017 sono state condannate a 10 anni in carcere : Le persone che il 3 giugno 2017, durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, scatenarono il panico in piazza San Carlo a Torino sono state condannate a 10 anni in carcere per omicidio preterintenzionale, lesioni, furto

La7 - Sgarbi a Formigli : “Fate trasmissione contro Salvini”. E il conduttore sbotta : “Smettila - sono due anni che non viene” : Durante l’ultima puntata di Piazza Pulita, su La7, Corrado Formigli è sbottato di fronte alle ripetute critiche di Sgarbi, che accusava il conduttore di aver fatto “tutta una trasmissione contro Salvini“. “Ma cosa dobbiamo fare? – si è sfogato Formigli – sono due anni che Salvini non mette piede nella nostra trasmissione. Ministro Salvini – è stato poi l’appello – venga qui così le facciamo ...

MAHMOOD - LA DOMANDA "FAI RAMADAN?"/ "Sono cristiano" : inganni del mondo spettacolo : MAHMOOD e il Ramadan: la stampa internazionale gli chiede se lo fa e come lo fa, lui risponde spiegando di non essere musulmano

Griezmann al Barcellona - addio all’Atletico : “Sono stati 5 anni meravigliosi” : Griezmann AL Barcellona- Come annunciato dallo stesso diretto interessato, Griezmann dice addio all’Atletico Madrid in maniera ufficiale e si prepara a vestire la maglia del Barcellona nel corso della prossima stagione. Un addio improvviso e forse inaspettato, l’attaccante ha rivelato:”Lascio dopo 5 anni, sono stati anni fantastici”. Chiaro e imminente il suo futuro in maglia […] L'articolo Griezmann al Barcellona, ...

Lenny Kravitz - 30 anni di carriera a tutto rock : «Ora sono pronto a incominciare sul serio» : Il 19 settembre del 1989 nei negozi di dischi statunitensi faceva capolino per la prima volta «Let Love Run», l'album d'esordio di un promettente musicista che andava sotto il nome di Lenny Kravitz. A quasi 30 anni di distanza, quel ragazzotto newyorkese che si presentava al mondo con un misto di dolcezza e spavalderia da quella foto di copertina in penombra è diventato a tutti gli effetti un dio vivente del rock, un sex symbol internazionale, ...

Veterinaria nel Regno Unito. “Se potessi tornerei domani - ma sono terrorizzata. Qui anche a 60 anni puoi cambiare lavoro” : “In Italia siamo molto esterofili, pensiamo che altrove sia tutto meglio. Con il tempo capisci che non è così”. Elena Pedretti lo dice con tredici anni di esperienza nel Regno Unito: arrivata come giovane Veterinaria dopo aver vissuto all’università un’odissea di fondi spariti, tagli alla ricerca, pubblicazioni firmate con i nomi di altri. Elena adesso ha 45 anni e lavora per una clinica di un grande gruppo veterinario: ...

Perché sono felice di aver trovato l’amore a quarant’anni : Questo post è apparso per la prima volta su The Huffington Post US ed è poi stato tradotto dall’inglese da Milena Sanfilippo.Ammettere che sono rimasta single per diciassette anni suonerà un tantino melodrammatico, ma è vero. Dalla fine della storia con un ragazzo dell’università, nel 1999, e se escludiamo un’avventura di tre mesi e un paio di anni a cercare (senza trovarlo) un uomo ...

Vegana per quindici anni passa a una dieta a base di carne : «Avevo il sistema immunitario distrutto - ora sono sana» : Una donna Vegana per quindici anni afferma di sentirsi «molto più sana» dopo aver assunto una dieta a base di carne. Nicole Carter, 44 anni, è diventata Vegana all’età di diciotto anni. Seguiva una dieta a base di cibi integrali, insalata e frutti di bosco. Aveva tagliato anche zucchero e alcol. Ha dichiarato che la sua dieta Vegana aveva distrutto il suo sistema immunitario e che, da quando è passata a una dieta esclusivamente carnivora, ...

Vegana per quindici anni passa a una dieta a base di carne : «Avevo il sistema immunitario distrutto - ora sono sana» : Una donna Vegana per quindici anni afferma di sentirsi «molto più sana» dopo aver assunto una dieta a base di carne. Nicole Carter, 44 anni, è diventata Vegana...

Simone Barbato a Pomeriggio 5 : «Ho 40 anni e sono vergine». La replica di Malena spiazza tutti : Simone Barbato a Pomeriggio 5 rivela: «Ho 40 anni e sono vergine. Vorrei dire ai giovani che la verginità è un valore, non bisogna vergognarsi». Oggi in studio da...

Simona Tagli : "Sono casta da dieci anni". Flavia Vento : "Mi stai copiando!" : Soubrette della televisione anni Ottanta e Novanta, la rediviva Simona Tagli è riapparsa sul piccolo schermo durante la puntata di ieri di Pomeriggio Cinque sulla rete ammiraglia Mediaset, spiegando una sua scelta di vita riguardante la castità, avvenuta dopo aver lasciato il dorato mondo dello showbiz: “È stata una scelta presa in un momento molto difficile della mia vita e quindi ho deciso di fare questo voto. Sono tranquilla, mi sto ...