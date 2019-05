Cristiano Ronaldo ha fatto fuori Allegri alla Juventus

ilnapolista

(Di martedì 21 maggio 2019) Il portoghese si è più volte lamentato del (non) gioco. Vorrebbe Ancelotti a Torino. O comunque un allenatore che faccia un calcio propositivo C’è un signore di 34 anni dietro l’addio dellaa Massimiliano. Questo signore è portoghese, si chiama, e la madre – che adorava Ronald Reagan – lo chiamò. Alclasse, Massimilianoproprio non andava giù. Nulla di personale. E’ sul piano tattico chesoffriva l’allenatore livornese.avrebbe voluto un gioco più propositivo, più spumeggiante, più palloni da giocare. Si è più volte lamentato nel corso della stagione. Con il suo entourage. Ma anche con la società. E non solo. Cristian è andatoper provare a vincere la Champions con i bianconeri. E per vincere la Champions, devi giocare in un certo modo. Devi creare calcio. Il ...

MailSport : Cristiano Ronaldo 'backs Jose Mourinho to replace Massimiliano Allegri' as Juventus manager - sport : ?? ?? Cristiano propone a Mourinho para la Juve - Nice_Matin : Walter Benitez tente d'attirer Cristiano Ronaldo à l'OGC Nice via @nice_matin -