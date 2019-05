Cremona-Trieste | Gara-2 Quarti Playoff Serie A Basket 2019 | orario d’inizio e come

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona fatica ma supera una combattiva Trieste - Venezia vince in rimonta su Trento : Fattore campo rispettato nelle due sfide odierne dei quarti di finale dei Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket. Cremona e Venezia cominciano entrambe con il piede giusto nelle Serie rispettivamente contro Trieste e contro Trento conquistando il successo al termine di due incontri equilibrati ed avvincenti, caratteristica ricorrente in queste prime partite andate in scena nel fine settimana. Sfida equilibrata e appassionante quella tra ...

LIVE Cremona-Trieste basket - Play-off 2019 in DIRETTA : gara-1 in tempo reale - partita combattutissima - Vanoli avanti di 2 a metà : Buongiorno! Benvenuti su OA Sport per seguire la DIRETTA LIVE della prima sfida dei Play-off di Serie A tra Vanoli Cremona e Alma Trieste. Dopo trenta giornate di grande battaglia, la massima serie del basket italiano si appresta a vivere la quaranta giorni di emozioni della post-season, Cremona sfida Trieste nel primo turno (valido come quarti di finale) al termine di una stagione assolutamente sopra le aspettative che le ha permesso ...

Cremona-Trieste - Play-off Serie A basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Comincia questa sera il quarto di finale tra Vanoli Cremona e Alma Trieste, inedito assoluto nella storia dei playoff scudetto che si manifesterà nel corso dei giorni che verranno al PalaRadi di Cremona e al PalaRubini di Trieste. La formazione di Meo Sacchetti, che è anche coach della Nazionale, è riuscita in una grande impresa, mai colta da una società che nel corso di questi 10 anni in Serie A ha saputo imporsi come una delle realtà più ...

Basket - Playoff Serie A oggi : Cremona-Trieste e Venezia-Trento. Programma - orari - tv e streaming : La Serie A di Basket è arrivata nel suo momento più importante. Dopo le spettacolari prime due sfide di ieri, continuano i Playoff 2019 con le gare-1 dei quarti di finale, Cremona-Trieste e Venezia-Trento. Sarà subito una gara-1 importantissima per entrambe le Serie, che per questa prima fase sarà al meglio delle cinque partite. Cremona è reduce da una stagione strabiliante nella quale ha vinto la Coppa Italia e poi ha chiuso al secondo posto in ...

Serie A Basket – Milano ko all’overtime - Venezia cede a Trieste e viene raggiunta da Cremona : Pesanti ko per Milano e Venezia nella 27ª giornata di Serie A di Basket: i risultati da tutti i campi Crollano Milano e Venezia nella 27ª giornata di Serie A di pallacanestro. La capolista ha ceduto all’overtime a Brescia, per 92-86, mentre la squadra veneta non è riuscita a far bene contro una tostissima Trieste che nel terzo quarto ha rifilato un parziale di 21-8 a Venezia. Ne approfitta dunque Cremona, che con la vittoria su ...

Diretta/ Trieste Cremona - risultato finale 97-80 - : dominio assoluto dal primo quarto : Diretta Trieste Cremona: cronaca live della partita valida per la 31giornata del campionato. Segui la partita in Diretta streaming video.