Costa Crociere cerca personale di bordo | 300 posti disponibili

(Di martedì 21 maggio 2019)offre circa 300 nuove opportunità di lavoro adelle proprie navi. La ridiavverrà attraverso due diverse modalità, annuncia la società in un comunicato: due “recruiting day” e dieci corsi di formazione gratuita finalizzati all’assunzione.Le figure rite sono relative all’area ospitalità delle navi, come animatori, cuochi, pasticceri, tecnici dell’intrattenimento, receptionist, fotografi, addetti alle escursioni, disc jockey. La flottacrescerà infatti con l’arrivo di altre tre nuove navi entro il 2021:Smeralda a ottobre 2019;Firenze a ottobre 2020; e una gemella diSmeralda nel 2021.I “recruiting day”, per assumere fino a 116 persone, si terranno il 30 maggio e il 10 giugno nella sede centrale della compagnia a Genova. Si rivolgono ...

