Cos’è successo ieri al Consiglio dei ministri

Cos’è successo con la Sea Watch : Salvini ha saputo dello sbarco in diretta tv, e si è arrabbiato molto: la situazione è stata sbloccata dalla procura di Agrigento, con una specie di espediente

MotoGp – L’incertezza di Danilo Petrucci : “caduta? Vi spiego Cos’è successo. Marquez e Vinales troppo veloci” : Danilo Petrucci analizza la sua giornata odierna fra caduta e distacco da Marquez e Vinales, apparsi troppo veloci Un buon sesto posto ma anche una brutta caduta per Danilo Petrucci nelle Fp2 di Le Mans. Sul tracciato francese il pilota Ducati si è piazzato sesto, alle spalle del compagno di scuderia Dovizioso, facendo registrare però un sostanziale distacco da Vinales e Marquez, apparsi più veloci. Intervistato dopo le Fp2 da Sky Sport, ...

Uomini e Donne anticipazioni - Luisa Monti lascia il programma : ecco Cos’è successo : anticipazioni Uomini e Donne, Luisa ha lasciato la trasmissione Puntata movimentata quella registrata oggi a Uomini e Donne: anticipazioni e news sulla trasmissione hanno infatti come protagonista anche Luisa Anna Monti, la simpatica e verace Dama degli Over che abbiamo avuto modo di conoscere per via delle diverse frequentazioni che ha intrapreso e di cui […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Luisa Monti lascia il programma: ecco ...

Grande Fratello 2019 sesta puntata - eliminata e nominati : ecco Cos’è successo : Gf 2019, puntata 13-14 maggio movimentatissima puntata movimentatissima quella del 13-14 maggio 2019 del Grande Fratello 16, e a tratti anche assurda se pensate al confronto tra Francesca De André, Roxy e Giorgio, oppure alla discussione tra Francesca Cipriani e Valentina Vignali. Tanti gli argomenti trattati, altrettante le discussioni, e anche qualche sfuriata di Barbara […] L'articolo Grande Fratello 2019 sesta puntata, eliminata e ...

Vieni da me - Pamela Camassa : “Filippo Bisciglia? Ecco Cos’è successo” : Filippo Bisciglia di Temptation Island: Pamela Camassa racconta come lo ha conosciuto E’ stata la bellissima Pamela Camassa la protagonista dell’intervista ‘con le emoticon’ nella puntata di Vieni da me di oggi, mercoledì 8 maggio 2019. Ospitata dalla padrona di casa Caterina Balivo, Pamela Camassa a Vieni da me ha commentato una serie di personaggi famosi con i quali ha lavorato, ma non solo: la showgirl ha infatti ...

Cos’è successo a Clary nel finale di Shadowhunters? Analisi dell’ultimo controverso episodio che divide i fan : Attenzione: l'articolo contiene spoiler sul finale di Shadowhunters. L'addio a Shadowhunters verrà ricordato come uno degli episodi più controversi. La serie ha salutato i fan con il matrimonio di Magnus e Alec; Izzy e Simon finalmente una coppia; e un colpo di scena che ha generato diverse polemiche. Partiamo dall'inizio. Sconfitta Lilith, i nostri eroi salvano Magnus, distruggono Edom e tornano a New York in tempo per celebrare le nozze ...

Grande Fratello 2019 quarta puntata - eliminato e nominati : ecco Cos’è successo : eliminato Grande Fratello 2019, Ivana Icardi fuori il 29 aprile L’eliminata del 29-30 aprile del Grande Fratello è stata Ivana Icardi, la meno votata dal pubblico col 14% delle preferenze: come sapete, col televoto bisognava esprimersi infatti a favore di uno dei concorrenti e non decidere invece chi mandare via, ed è per questo che alcuni […] L'articolo Grande Fratello 2019 quarta puntata, eliminato e nominati: ecco cos’è ...

Incidente Ciao Darwin 2019 : come sta il concorrente e Cos’è successo : Incidente Ciao Darwin 2019: come sta il concorrente e cos’è successo La messa in onda della nuova puntata di Ciao Darwin, che sarebbe dovuta avvenire stasera, venerdì 26 aprile, è stata sospesa. Mediaset ha spiegato che, per via delle feste, hanno preferito dare appuntamento ai telespettatori direttamente a venerdì 3 maggio. Tuttavia, l’Incidente durante le prove della puntata sembrerebbe rappresentare il vero motivo della ...

Mistero Ricky Martin : Cos’è successo davvero al coach di Amici? : Anticipazioni Amici 18, Ricky Martin assente nella quinta puntata del Serale: cos’è successo davvero al coach dei Bianchi? Ricky Martin salterà una puntata del Serale di Amici 2019. E tutti si sono chiesti cosa gli sia successo! Qualcuno si è anche convinto che non lo vedremo mai più nel talent show di Canale 5 e […] L'articolo Mistero Ricky Martin: cos’è successo davvero al coach di Amici? proviene da Gossip e Tv.

Amici 2019 : scontro fra Giordana e Tish. ‘fatti i c…i tuoi’ leggi Cos’è successo : Tish non ne può più! Non vuole parlare di Giordana Angi. Ha intenzione solo di concentrarsi sul suo percorso nella scuola di Amici 2019. Giordana, però, questa volta le ha lanciato un guanto di... L'articolo Amici 2019: scontro fra Giordana e Tish. ‘fatti i c…i tuoi’ leggi cos’è successo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Incendio a Notre-Dame - Cos’è successo e perché : la procura indaga per “disastro colposo” : Le immagini dell’Incendio che lunedì 15 aprile ha bruciato parte della cattedrale di Notre-Dame a Parigi le abbiamo viste tutti. Resta da capire da dove, esattamente, è divampato il fuoco e quali siano state le cause. Ecco, per punti, cosa sappiamo fino a ora. ...

MotoGp - Vinales recita il mea culpa : “penalità? Ecco Cos’è successo” : Maverick Vinales protagonista di una partenza anticipata nel Gp di Austin, il pilota ha spiegato quanto accaduto con il ‘ride through’ Maverick Vinales è stato il protagonista di uno degli episodi più controversi del Gp di Austin di ieri sera. Il pilota della Yamaha ha mal interpretato una penalità comminata per una partenza anticipata, rovinandosi di fatto da solo la gara. Lo stesso Vinales ha poi fatto mea culpa in merito ...

Valentina Vignali censurata? Cos’è successo al Grande Fratello : Grande Fratello: Valentina Vignali è stata censurata? La permanenza di Valentina Vignali al Grande Fratello sta facendo discutere e non poco, considerando che siamo soltanto alla prima settimana. L’influencer, tra una chiacchiera e l’altra con i suoi compagni di avventura, ha raccontato di una sua bizzarra avventura ad Istanbul, dove era in compagnia del suo storico ex fidanzato. Valentina ha specificato di non aver mai fatto uso ...

Ballando con le stelle - infortunio per Milly Carlucci : ecco Cos’è successo : Milly Carlucci si è fatta male, l’annuncio prima di Ballando con le stelle: “Avanti con una gamba sola” Milly Carlucci si è infortunata. A comunicarlo dal suo profilo Instagram ufficiale è la stessa presentatrice di Ballando con le stelle attraverso un video. “Sono stata latitante un po’ nei giorni scorsi perché c’è un problema, che […] L'articolo Ballando con le stelle, infortunio per Milly Carlucci: ...