Cosa sappiamo del possibile caso mortale di mucca pazza a Ravenna

Grey's Anatomy - la Vernoff sulla scomparsa di Jackson : 'Non sappiamo Cosa succederà' : Dopo il tanto atteso finale di Grey's Anatomy 15, molti sono gli interrogativi che 'tormenteranno' i fan del Medical-Drama almeno fino a settembre. Le numerose storyline affrontate nel corso della 15x25 non hanno infatti avuto un epilogo certo e le sorti di molti protagonisti rimangono al momento contraddistinte dal mistero. Proprio in occasione della messa in onda dell'ultimo episodio, Krista Vernoff ha rilasciato un'interessante intervista a ...

Le misteriose larve marine che non sappiamo ancora in Cosa si trasformeranno : (foto: Michael Boyle) A largo di Panama sono appena state osservate microscopiche larve marine davvero molto speciali. Tanto che potrebbero essere totalmente nuove per il mondo della biologia. A riferirlo su Invertebrate Biology sono stati i ricercatori della Smithsonian Tropical Research Institute, secondo cui la sfida principale è proprio quella di determinare a quale specie possano appartenere . Molto spesso, infatti, gli stadi larvali non ...

Ferrari - Cosa sappiamo della supercar ibrida e perché i puristi possono dormire tranquilli : La nuova Ferrari ibrida potrebbe vantare una potenza massima vicina agli 800 CV Louis Camilleri, amministratore delegato della Ferrari, ha confermato ufficialmente che la Casa di Maranello presenterà una supercar ibrida entro la fine del mese. Se non si prende in considerazione LaFerrari prodotta in pochissimi esemplari, l’atteso inedito modello sarà la prima vettura dotata di tecnologa ibrida della Casa di Maranello. della Ferrari ibrida ...

Royal baby - dal totonome alla successione : Cosa sappiamo sul figlio di Meghan e Harry : ... Misha Nonoo e Jessica Mulroney , quest'ultima è la 'wedding planner' al matrimonio di maggio, madre di tre ragazzini, nuora dell'ex premier canadese, Brian Mulroney,; l'ex Miss Mondo e stretta amica ...

Royal baby - dal nome alla successione : Cosa sappiamo sul figlio di Meghan e Harry : ... Misha Nonoo e Jessica Mulroney , quest'ultima è la 'wedding planner' al matrimonio di maggio, madre di tre ragazzini, nuora dell'ex premier canadese, Brian Mulroney,; l'ex Miss Mondo e stretta amica ...

Cosa sappiamo sul presunto sequestro di nove pescherecci nelle acque libiche : Prima il tweet del ministero, poi il dietrofront. Sul presunto tentato sequestro di nove pescherecci a ridosso delle coste libiche è calato il silenzio. La vicenda ha preso una piega tutta politica, tra accuse di fake news e fonti del ministero dell'Interno che hanno preso di mira il ministro Elisabetta Trenta. Il corto circuito ha inasprito i toni e la questione sembra rimasta irrisolta. Ma Cosa è realmente accaduto nel Mediterraneo, nella ...

Ora sappiamo Cosa è successo alla mano di Leonardo da Vinci : (foto: Hilda Weges via Getty Images. Il monumento a Leonardo da Vinci in piazza della Scala a Milano). Artista, inventore, ingegnere, scienziato, Leonardo da Vinci è un’icona universale del sapere, del genio scientifico e della creatività. Com’è ormai noto, il 2 maggio 2019 ricorre il 500esimo anniversario della sua scomparsa. In questa occasione più di uno studio di riviste prestigiose ha approfondito il lavoro di Leonardo, ...

Transamazonica - l’estrazione dell’oro avvelena con il mercurio i fiumi : “Cosa sappiamo quando compriamo un gioiello?” : Nell’episodio precedente, Reza e Pip hanno partecipato a una caccia notturna per catturare un caimano a Humaità, ma si tratta di una caccia sostenibile? Secondo Marcus, che ha condotto la caccia, sì: “Facciamo delle ricerche, controlliamo il numero di esemplari, la struttura e il sesso e in base a queste informazioni stabiliamo la quota di caccia annuale”, spiega l’uomo. Intanto, il caimano catturato per raccogliere i dati, viene ...

Premier - Guardiola : «Mi aspetto il miglior United - ma sappiamo Cosa fare» : MANCHESTER - 'Restano 4 partite e sono 4 partite tutte da vincere per confermarci campioni d'Inghilterra. Domani non è una partita facile ma sicuramente bella da giocare e sappiamo esattamente cosa ...

Cosa sappiamo finora degli attentati in Sri Lanka : La Chiesa di San Sebastiano a Negombo, in Sri Lanka, distrutta da una bomba (foto: Tharaka Basnayaka/Bloomberg via Getty Images) Oggi, 23 aprile, sarà giorno di lutto nazionale in Sri Lanka. Lo ha proclamato nei giorni scorsi il presidente del paese Maithripala Sirisena per commemorare le 310 persone morte a causa degli attentati di domenica 23 aprile, giorno di Pasqua. Tra le vittime ci sono circa trenta stranieri, compresi i tre figli di ...

Cosa sappiamo degli attentati in Sri Lanka : Il bilancio dei morti nelle esplosioni che ieri hanno colpito diverse chiese e alberghi è salito ad almeno 290, ma non ci sono ancora rivendicazioni

Westworld 3 nel 2020 - Cosa sappiamo finora e cosa aspettarci dal futuro della serie : Nonostante si trattasse di una notizia pressoché scontata, HBO ha deciso di annunciare ufficialmente che vedremo Westworld 3 nel 2020. Com'era ovvio, il drama fantascientifico ideato da Lisa Joy e Jonathan Nolan deve farsi da parte e lasciare che i riflettori illuminino l'ottava e ultima stagione de Il trono di spade, già in onda su Sky Atlantic. La decisione di mandare in onda Westworld 3 nel 2020 ha senso anche in previsione della ricca e ...

Incendio di Notre-Dame - Cosa sappiamo finora. Macron : «La ricostruiremo» : Le origini del devastante Incendio, i danni, l’attività degli inquirenti, l’azione instancabile dei vigili del fuoco, la reazione dei francesi e del presidente Macron. Le cose che sappiamo sullo sfregio alla cattedrale parigina di Notre-Dame e quelle che non sappiamo. Intanto la Procura di Parigi ha fatto sapere di aver aperto un’inchiesta per «danneggiamento colposo tramite Incendio»...

Cosa sappiamo finora dell’incendio alla cattedrale di Notre Dame : (foto: Philippe Wang/Getty Images) Alle 18.50 di lunedì 15 aprile è scoppiato un incendio nella cattedrale di Notre Dame, simbolo dell’arte gotica e tra i monumenti più visitati in Europa e nel mondo. Stando alle prime ipotesi, le fiamme si sono sviluppate nella parte centrale, tra il sottotetto e le impalcature. I vigili del fuoco sono riusciti a domarle solo all’alba, dopo diverse ore in cui i parigini e il mondo interno, che ...