Confindustria al Governo Questa politica dei like non ci salverà

(Di martedì 21 maggio 2019) Il Paese è lì, “in bilico tra il declino e la ripresa che è auspicabile” ma che non c’è, come ilha dovuto ammettere a se stesso e agli italiani nel Def, dove il Pil è stato collocato appena sopra lo zero. L’Italia è ferma, ammalata di “presentismo”, di una capacità decisionale, in capo alla, che è legata alla logica del giorno dopo giorno. Quando Vincenzo Boccia salirà sul palco dell’assemblea annuale di, l’ultima del suo mandato, dirà questo e molto altro ai tanti esponenti dell’esecutivo che saranno schierati in prima fila. Ci saranno il premier Giuseppe Conte, che parlerà poco dopo, una squadra foltissima dei 5 stelle, capitanati da Luigi Di Maio, quasi nessuno per la Lega: Matteo Salvini ha declinato l’invito. Un ...

