Concorso Dsga | pubblicata la banca dati dei quesiti per la prova preselettiva

Concorso Dsga - online la banca dati del Miur con i 4.000 quesiti : Concorso Dsga, online la banca dati del Miur con i 4.000 quesiti Il ministero ha pubblicato la lista dei quesiti da cui verranno tratte a sorte le 100 domande presenti nella prova preselettiva. Il test si svolgerà dall’11 al 13 giugno e sarà seguito da prove orali e scritte. In totale, saranno selezionati 1.004 ...

Concorso Dsga - pubblicata la banca dati sul sito del Miur : pubblicata la banca dati della prova preselettiva del Concorso Dsga con i 4.000 quiz da cui verranno estratte le 100 domande assegnate in sede d’esame. Ricordiamo che la preselezione avrà luogo l’11, il 12 e il 13 giugno 2019 nelle sedi che verranno indicate con apposito avviso almeno 15 giorni prima della prova. In questo articolo approfondiremo le informazioni sulla prova preselettiva e sulla banca dati. Come prepararsi alla prova ...

Concorso Dsga - banca dati : attesa oggi la pubblicazione : attesa oggi la pubblicazione della banca dati della prova preselettiva del Concorso Dsga con i 4.000 quiz da cui verranno estratte le 100 domande assegnate in sede d’esame. Ricordiamo che la preselezione avrà luogo l’11, il 12 e il 13 giugno 2019 nelle sedi che verranno indicate con apposito avviso almeno 15 giorni prima della prova. In questo articolo approfondiremo le informazioni sulla prova preselettiva e sulla banca dati. Come ...

Concorso Dsga : i quesiti potrebbero uscire il prossimo 22 maggio : Questa è la settimana decisiva, per la pubblicazione dal parte del ministero dell'istruzione della batteria dei 4000 quiz, da cui saranno estratte le 100 domande per la prova pre-selettiva del Concorso per diventare direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), i cui posti totali sono pari a 2004. La prova selettiva dovrebbe svolgersi nei prossimi 11, 12 e 13 giugno 2019 (ad ogni modo, il ministro dell'istruzione Marco Bussetti ha ...

Concorso Dsga : cresce l'attesa per la banca dati - 4000 i quesiti per i candidati : Il Concorso per Dsga sta davvero per entrare nel vivo. È iniziato infatti il conto alla rovescia per le migliaia di italiani che hanno rivolto l'attenzione a questa selezione nel tentativo di riuscire a trovare un posto di lavoro. Sono 2004 i posti a disposizione. A partire dal giorno 11 giugno sono in calendario le prove preselettive di questo Concorso e dunque cresce l'attesa per conoscere la banca dati. Ma quando sarà pubblicata? La banca ...